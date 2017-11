De León no se presentará al Tribunal de Ética del FA

El senador de la Lista 711 Leonardo de León ya tomó la decisión de no presentarse al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio a pesar de haber sido denunciado penalmente por el uso de la tarjeta corporativa de ALUR.

De León fue demandado por el Partido Independiente luego de realizar compras con las tarjetas corporativas de ALUR por un total de US$ 30.677 y $ 868.560. Fuentes del Tribunal de Conducta que participaron ayer de la reunión semanal habitual aseguraron a El País que no está a estudio el caso del senador y tampoco se lo piensa analizar "de oficio" ya que ALUR "funciona como una empresa del derecho privado". De todos modos, fuentes cercanas a la presidencia de la coalición no descartaron la posibilidad de que el caso pase al tribunal.

Consultado por El País, el legislador dijo que irá a la Justicia sin ampararse en los fueros y brindará sus explicaciones. "No estoy analizando presentarme al Tribunal de Conducta porque el tema está en la Justicia y hay que ir a la Justicia a dirimir esto", indicó el legislador.

Hasta al momento ningún sector o delegado de base presentó pedido alguno para que el caso del senador se trate en el Tribunal de Conducta del oficialismo. Fuentes de la Lista 711 descartaron que vayan a pedir que se estudie el caso como lo hicieron con el exvicepresidente Raúl Sendic. La agrupación ha cuestionado al Tribunal de Conducta.

El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo dijo a El Observador que lo mejor era que de León se pusiera a disposición del Tribunal de Conducta. "Capaz que el camino a realizar acá tiene que ser el mismo (que en el caso de Sendic). Tal vez el propio compañero debería estar poniéndose a la orden del tribunal", señaló.

Consultado por El País, Castillo admitió que está preocupado por la denuncia presentada: "Cualquier rumor que corra sobre la conducta de dirigentes del Frente Amplio le preocupa a los frenteamplistas en general y está bueno actuar de inmediato, por eso lo llamé directamente a de León cuando me enteré de esto". Castillo señaló que el senador "fue firme al afirmar que se dedicará al pedido de la Justicia en primer lugar y evaluará con el correr de los días los pasos a seguir".

Fallas.

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, dijo al programa "Inicio de Jornada", de radio Carve, que "seguramente" se conversará sobre la posibilidad de tratar el caso del senador.

El jerarca dijo que el organismo "ha detectado fallas importantes" en el manejo de los fondos del Estado.

Turismo en las cataratas.

En abril de 2012, durante Semana Santa, el senador Leonardo de León pagó en restaurantes, estaciones de servicio y alojamiento en Paraguay por un total de US$ 771, aunque no existía misión oficial que justifique el gasto. Por ejemplo, gastó US$ 318 en Cataratas do Iguaçu S.A., informó El Observador.