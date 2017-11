De León: mañana se realizarán extracciones "para ver qué es exactamente lo que hay"

La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Eneida de León, habló esta mañana luego de finalizado el Consejo de Ministros realizado en Torre Ejecutiva de Presidencia.



Consultada sobre el hallazgo de hidrocarburos en el departamento de Paysndú, anunciado recientemente por el gobierno, De León dijo que es importante "dejar claro que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) es la que controla estos emprendimientos".



"Desde el primer momento están controlados" los trabajos que realiza la empresa: "Mañana la empresa va a hacer análisis y extracciones y los técnicos de la Dinama van a estar allí", señaló la jerarca.



Sobre la técnica de fracking, volvió a insistir: "No se utiliza en este tipo de situaciones y no se va utilizar".



"Quiero transmitir que la Dinama está al lado de Ancap y el Ministerio de Industria, fundamentalmente controlando la empresa que está haciendo los trabajos", añadió, aludiendo al descontento que ya expresaron los vecinos de la zona del hallazgo.



Mañana martes "la empresa recién va a hacer las extracciones para ver qué es exactamente lo que hay". Agregó que "puede ser comercializable o no" y que "en caso de que no lo sea, todo este trabajo es en vano como ocurrió en alta mar" tiempo atrás.



"Hasta que no se tengan los resultados y la empresa manifieste la situación, nuestro papel es estar a tanto de los trabajos que se hacen a los efectos de que no haya consecuencias ambientales", concluyó.

