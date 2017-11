De León: Astori "debería ir a los órganos del FA por cosas del pasado que lo involucran"

El senador Leonardo De León respondió a las declaraciones realizadas esta mañana por Danilo Astori, quien sostuvo que en su caso "habría que seguir el mismo camino" que con Raúl Sendic, quien se sometió al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio luego del escándalo de las tarjetas corporativas.



De León dijo a El País que los dichos del ministro de Economía son “tristes”. “Ni siquiera me llamó para interiorizarse del tema”, señaló, y añadió que “quizás él también debería ir a los órganos del Frente Amplio por cosas del pasado que lo involucran”.



Astori manifestó en el programa La Mañana de El Espectador que el caso del senador y el del exvicepresidente Sendic, ambos sobre el uso que le dieron a las tarjetas corporativas de los organismos estatales que encabezaban, "lucen muy similares y no entendería por qué se seguiría un camino distinto" al que se desarrolló ante la situación del expresidente de Ancap.

RELACIONADAS Astori: en el caso De León "habría que seguir el mismo camino" que con Sendic By Bruno Scelza Astori: en el caso De León "habría que seguir el mismo camino" que con Sendic Astori: en el caso De León "habría que seguir el mismo camino" que con Sendic By Bruno Scelza Astori: en el caso De León "habría que seguir el mismo camino" que con Sendic Astori: en el caso De León "habría que seguir el mismo camino" que con Sendic By Bruno Scelza Astori: en el caso De León "habría que seguir el mismo camino" que con Sendic Astori: en el caso De León "habría que seguir el mismo camino" que con Sendic By Bruno Scelza Astori: en el caso De León "habría que seguir el mismo camino" que con Sendic Astori: en el caso De León "habría que seguir el mismo camino" que con Sendic Lista de Raúl Sendic intenta resistir otro golpe político By EL PAIS Lista de Raúl Sendic intenta resistir otro golpe político Lista de Raúl Sendic intenta resistir otro golpe político By EL PAIS Lista de Raúl Sendic intenta resistir otro golpe político Lista de Raúl Sendic intenta resistir otro golpe político By EL PAIS Lista de Raúl Sendic intenta resistir otro golpe político Lista de Raúl Sendic intenta resistir otro golpe político By EL PAIS Lista de Raúl Sendic intenta resistir otro golpe político Lista de Raúl Sendic intenta resistir otro golpe político Xavier: "El Tribunal debe actuar de oficio" By EL PAIS Xavier: "El Tribunal debe actuar de oficio" Xavier: "El Tribunal debe actuar de oficio" By EL PAIS Xavier: "El Tribunal debe actuar de oficio" Xavier: "El Tribunal debe actuar de oficio" By EL PAIS Xavier: "El Tribunal debe actuar de oficio" Xavier: "El Tribunal debe actuar de oficio" By EL PAIS Xavier: "El Tribunal debe actuar de oficio" Xavier: "El Tribunal debe actuar de oficio" De León no se presentará al Tribunal de Ética del FA By EL PAIS De León no se presentará al Tribunal de Ética del FA De León no se presentará al Tribunal de Ética del FA By EL PAIS De León no se presentará al Tribunal de Ética del FA De León no se presentará al Tribunal de Ética del FA By EL PAIS De León no se presentará al Tribunal de Ética del FA De León no se presentará al Tribunal de Ética del FA By EL PAIS De León no se presentará al Tribunal de Ética del FA De León no se presentará al Tribunal de Ética del FA

De León, mientras ocupó el cargo de presidente de Alur, gastó $ 858.658 y US$ 31.000 con dos tarjetas corporativas de la empresa, entre mayo de 2011 y junio de 2015, tanto en misiones oficiales ─para las que le habían pagado viáticos─ como en viajes privados.



Sobre este tema, Astori expresó que compartía los dichos de los senadores Mónica Xavier y Juan Castillo, quienes manifestaron que lo mejor sería que De León se sometiera al Tribunal de Conducta Política. "No podría encontrar un fundamento para actuar de una manera distinta a como se actuó con el caso Sendic", sentenció el ministro.



El senador de la Lista 711 tomó la decisión de no presentarse al Tribunal voluntariamente, a pesar de haber sido denunciado penalmente por el Partido Independiente.