Larrañaga: si Lacalle quería una sanción más dura hubiese asumido el directorio en 2014

El senador nacionalista Jorge Larrañaga salió al cruce de su par Luis Lacalle Pou por los cuestionamientos que planteó al fallo sobre el intendente de Soriano Agustín Bascou por venderle combustible a la comuna de Soriano de su propia estación de servicio.



Entrevistado por Informativo Sarandí Larrañaga dijo: "Si (Lacalle Pou) hubiera querido tener una decisión más en línea con su pensamiento habría asumido en el año 2014 después de las elecciones internas la condición de presidente del Partido Nacional y entonces hubiese podido tener mayor decisión en el directorio".



"Yo no soy de los que me afilio al facilismo de lo políticamente correcto ni a la solución de todas las cosas valiendo por debajo de los otros. Me parece que Bascou cometió un error de apreciación sobre cuál debería haber sido su proceder, pero no hubo ocultamiento de clase alguna al punto que la comisión de Ética dijo que no hubo ilegalidad", expresó.



En ese marco, Larrañaga dijo que "hay quienes critican este fallo, quizás porque quedaron presos de lo que expresaron antes de que tomaran conocimiento y trabajo la propia comisión de ética y quedaron encerrados en esa opinión". Y enseguida aclaró: "Luis (Lacalle Pou) lo dijo antes y después, pero como el fallo terminó no estando en línea con lo que postulaba mantuvo su posicionamiento. Para eso razonemos: todos los que ganaron la interna del partido ocuparon el directorio del Partido Nacional. Si él hubiera querido tener una decisión más en línea con su pensamiento habría asumido en el año 2014 la condición de presidente del Partido Nacional después de las elecciones internas y entonces hubiese podido tener mayor decisión en el directorio. Ahora sus propios compañeros y directorio falló lo que falló, y bueno, mire, si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola es perro".



"¿Para qué tenemos la comisión de ética. Si nos sirve lo acatamos y si no nos sirve decimos que estuvo mal?", concluyó.



Larrañaga rechazó las comparaciones del caso Bascou con Sendic. “Primero Sendic faltó a la verdad, después despilfarró o mal administró y tercero terminó con una utilización abusiva de las tarjetas corporativas, entonces no es comparable”.