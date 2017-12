Larrañaga: "Toda vez que el lacallismo fue grande, tuvimos un partido chico"

El senador nacionalista Jorge Larrañaga se mostró molesto luego de que el intendente de Artigas, Pablo Caram, anunciara su salida de Alianza Nacional para pasar al sector Todos de Luis Lacalle Pou y afirmó que siente que le "faltaron el respeto".



En declaraciones al programa Pisando fuerte de Metrópolis FM, Larrañaga dijo que"hemos conversado con los compañeros que en algunos casos nos parece que la estrategia del sector del doctor Lacalle Pou afecta a la unidad del partido".



En primer lugar, señaló el senador, "nos conduce a un progresivo proceso de sectores más grandes, que tiene por consecuencia inexorable un partido chico. Toda vez que el lacallismo fue grande, tuvimos un partido chico". En este sentido, recordó que, desde la reforma electoral de 1996, "en 1999 tuvimos un sector hegemónico de (Luis Alberto) Lacalle Herrera y terminamos terceros en la elección nacional. En 2004 (con Alianza Nacional) ganamos la interna y logramos la mejor votación del partido con el 35%. En 2009 volvió a ganar Lacalle Herrera y tuvimos un Partido Nacional (PN) que apenas superó el 30% y en la última elección pasó exactamente lo mismo, esta es la realidad contundente de los números".

En segundo lugar, consideró que "se está faltando el respeto en el PN toda vez que no se reconoce los aportes que hemos hecho a la unidad partidaria y se aprovechan de vehemencias dentro de los departamentos en un mismo sector, privilegiando el crecimiento de un sector a costa de los equilibrios partidarios, desatando problemas departamentales que persisten".



Sobre este tema, explicó que en el caso de Artigas, "el sector mayoritario está compuesto por el diputado Mario Ayala de Alianza Nacional, que también lo integraba el actual intendente del departamento. Pero en virtud de un enfrentamientos con Ayala, terminó abruptamente esgrimiendo este tipo de explicación y yéndose al otro sector, cuando salió electo intendente por nuestro sector, por los esfuerzos que hicimos en Artigas para construir mayoría y por los esfuerzos que realizó el diputado Ayala".



El propio Ayala respondió en Twitter apoyando los dichos de Larrañaga.

Si será así que frente a diferencias internas en nuestra agrupación el sector de Lacalle vino a hacerle ofrecimientos al Intendente — Mario Ayala (@marioaya66) 22 de diciembre de 2017

El líder de Alianza Nacional aseguró que ya le planteó este problema a Lacalle Pou y que le dijo que le parece "un error" su postura: "Me parece que tengo credenciales suficientes como para, luego de haber apoyado en dos instancias la fórmula del partido, desde la posición de haber perdido, de haber hecho enormes sacrificios para seguir aportando a mi colectividad política, me parece que no merezco que se insista con una estrategia que me parece soberbia y equivocada, porque se prioriza crecer desde adentro y no agrandando al partido desde afuera, sintonizando una estrategia de debilitamiento interno que no creo sea la más adecuada para el momento, en el que el partido tiene que desplegar toda una estrategia para ser esperanza".

"Hemos avisado, hemos dicho que eso no es bueno, que hay que construir una confianza partidaria diferente, que no se crece desde la antropofagia interna sino con la voluntad expresa de conformar sectores políticos fuerte", añadió.



"Yo siento que se me ha faltado el respeto y que no condice con el esfuerzo que he hecho en 2009 y 2014", consideró Larrañaga.



En este sentido, recordó que "por encima de la derrota electoral y las diferencias partidarias", desarrolló la labor de "contribuir con mi partido y luchar como nadie. A mí que no me vengan a hablar de la unidad partidaria, porque la he practicado desde el peor ángulo que se puede expresar esa unidad, que es desde la derrota", sentenció.