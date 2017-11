Lacalle Pou: "Con Larrañaga tengo una muy buena relación" aunque "hay matices"

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou (Todos) habló esta tarde en rueda de prensa de su relación con el senador blanco Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), con quien mantuvo una reunión hace algunos días atrás.



Aunque admitió que algunas veces "hay matices", con Larrañaga "tengo una muy buena relación que se cultivó en la campaña electoral de octubre pero sobre todo en la de noviembre".



"Como con una pareja, un amigo o un compañero de trabajo puede haber conflictos, pero la parte más linda es buscar mecanismos de resolución sin que se rompa, y eso fue lo que hicimos", ejemplificó.



Por otra parte indicó que en la reunión "obviamente hablamos del pasado" pero principalmente de "mecanismos a futuro" y opinó que entre ambos sectores "no hay diferencias tan marcadas".



"No hubo ningún hecho concreto que motivara a la reunión, Jorge (Larrañaga) me llamó antes de irse a Asunción y me dijo para encontrarnos", explicó el senador.

