Kechichian "sorprendida y dolorida" por estacioneros que no aceptan tarjeta en Maldonado

Los propietarios de estaciones de servicio de Maldonado decidieron que a partir de hoy miércoles no se aceptarán pagos con tarjetas de crédito Visa ni Oca en los locales del departamento, en reclamo por los altos costos de los aranceles que les cobran.



La ministra de Turismo, en declaraciones a radio Monte Carlo, dijo estar "sorprendida y dolorida” por esta decisión de los estacioneros: “Es un daño para el turismo”, agregó.



“No hay dudas que los visitantes, especialmente los que están en Maldonado, son personas acostumbradas a utilizar tarjetas” señaló la jerarca a la emisora.



La medida, que no fue resuelta por la Unión Nacional de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) y por el momento no tiene alcance nacional, también fue criticada por el coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía (MEF), Martín Vallcorba.

Se dice que "la medida es contra los aranceles extremadamente altos que le cobran"... pero son los mismos que aceptaron hace pocos meses.

Se perjudica a los usuarios y al turismo

Cada uno puede defender sus legítimos intereses, pero hay que respetar lo acordado

No todo vale (2/2) — Martin Vallcorba (@martinvallcorba) 2 de enero de 2018