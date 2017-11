Juran los 85 jueces que comenzarán a aplicar el nuevo Código: es "un cambio histórico"

Esta tarde tomarán juramento 85 jueces letrados, que serán los encargados de comenzar a aplicar el nuevo Código del Proceso Penal que entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre. La ceremonia se llevará a cabo en la Suprema Corte de Justicia



El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, dijo a El País que lo de hoy es "un hecho que no tiene precedentes desde 1989 cuando entró en vigencia el CGP".



"Tendremos una verdadera maratón de juramentos", dijo.



Chediak había dicho esta mañana al programa Fuentes Confiables de Radio Universal que Uruguay es "es un cambio histórico" pero que "los Códigos no hacen milagros", por lo que no quiere "generar falsas expectativas con el nuevo CPP".



"Todos nuestros servicios están haciendo un esfuerzo extraordinario a los efectos de estar en la mejor disposición posible", señaló el magistrado, quien anticipó que se está ante un "cambio histórico". "El primero de noviembre estaremos pasando al siglo XXI en materia de proceso penal", destacó.

RELACIONADAS Jueces tendrán 150 días para iniciar juicios a menores By EL PAIS Jueces tendrán 150 días para iniciar juicios a menores Jueces tendrán 150 días para iniciar juicios a menores By EL PAIS Jueces tendrán 150 días para iniciar juicios a menores Jueces tendrán 150 días para iniciar juicios a menores By EL PAIS Jueces tendrán 150 días para iniciar juicios a menores Jueces tendrán 150 días para iniciar juicios a menores By EL PAIS Jueces tendrán 150 días para iniciar juicios a menores Jueces tendrán 150 días para iniciar juicios a menores En vísperas del nuevo CPP Díaz pide más presupuesto By EL PAIS En vísperas del nuevo CPP Díaz pide más presupuesto En vísperas del nuevo CPP Díaz pide más presupuesto By EL PAIS En vísperas del nuevo CPP Díaz pide más presupuesto En vísperas del nuevo CPP Díaz pide más presupuesto By EL PAIS En vísperas del nuevo CPP Díaz pide más presupuesto En vísperas del nuevo CPP Díaz pide más presupuesto By EL PAIS En vísperas del nuevo CPP Díaz pide más presupuesto En vísperas del nuevo CPP Díaz pide más presupuesto Chediak advirtió dificultades de nuevo Código By EL PAIS Chediak advirtió dificultades de nuevo Código Chediak advirtió dificultades de nuevo Código By EL PAIS Chediak advirtió dificultades de nuevo Código Chediak advirtió dificultades de nuevo Código By EL PAIS Chediak advirtió dificultades de nuevo Código Chediak advirtió dificultades de nuevo Código By EL PAIS Chediak advirtió dificultades de nuevo Código Chediak advirtió dificultades de nuevo Código

"La primera percepción (del nuevo Código) la van a tener quienes están en los medios de comunicación, dada la accesibilidad al desarrollo de los proceso en audiencia, y por lo tanto el público a través de la prensa podrá percibir con mucho más claridad de hoy cómo funciona la Justicia penal".



"No es lógico que los periodistas estén mostrando fachadas de edificios en los noticieros porque no pueden acceder al desarrollo de los procesos y deban depender de que salga un fiscal o abogado defensor y les haga una declaración o no", indicó.



Adelantó que "en los primeros tiempos pueden haber algunos errores de coordinación" y que en este sentido "va a haber una interconexión informática entre la fiscalía para agilizar los trámites"



Sobre las declaraciones del fiscal Enrique Viana, quien anunció que se opone al nuevo CPP y que renunciará a su cargo el 1° de noviembre porque, entre otras cosas, "muchos inocentes irán presos", Chediak dijo que no comparte esos dichos. "Si no, no estaríamos embarcados desde hace más de 10 años en esta reforma procesal penal".



"Ponemos en la reforma muchísimas expectativas, lo que tratamos de hacer es no generar expectativas desmedidas, hemos reiterado una y otra vez que los Códigos no hacen milagros. Las normas pueden tornar más amigable el proceso, darle más atención a las víctimas de la que tienen hoy, transparentar el proceso, ello conlleva siempre una mayor conformidad con el funcionamiento de la Justicia. La transparencia legitima las instituciones", manifestó.