Junta de Soriano sin quórum para analizar informe de Jutep que cuestionó a Bascou

La Junta de Soriano no reunió este jueves el quórum necesario para tratar el informe de la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep) que había cuestionado duramente al intendente Agustín Bascou, por permitir que en estaciones de servicio de su propiedad se vendiera combustible a vehículos municipales.



La bancada blanca se dividió porque los ediles Andrés Juri, Luciano Andriolo, Máximo Mesa, Marco Morosini y Emanuel Borges querían dar quórum al igual que los siete frenteamplistas.



El edil colorado Juan Rey se retiró de sala y su correligionario Leonel Silva no fue a la sesión.



Morosini dijo que lo ocurrido es "lamentable, un atentado a la democracia" y muestra "falta de madurez y de humildad" de los ediles alineados con Bascou que no quieren admitir que el intendente actuó de manera equivocada.