Paro de judiciales hasta el viernes: acusan al MEF de discriminación sindical en pagos

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) inició desde las 11:30 de hoy un paro que durará hasta el viernes 22, día en que también tendrá lugar una asamblea general "con carácter grave y urgente" lo que afectará las tareas.



A través de un comunicado emitido en su página web, AFJU indicó que la medida se lleva a cabo luego de constatar, según informan, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó un depósito "a un grupo de trabajadores judiciales que iniciaron la demanda por fuera de AFJU, abonando el período comprendido hasta marzo de 2016, y discriminando a 3.700 trabajadores sindicalizados", aseguraron.



Lo que reclaman entonces es que el Ministerio depositó por fuera a los trabajadores judiciales que no se apegaron a la demanda por inconstitucionalidad del artículo 15 que lleva adelante la Afju.



El comunicado indica que "el Poder Ejecutivo prioriza a un grupo de trabajadores y no, como era lo conversado hasta el momento, a todos los funcionarios del Poder Judicial, tuvieran sentencia o no", expresaron.



"Con esta actitud el Poder Ejecutivo desconoce nuestros reclamos, disgregando la herramienta sindical, fomentando el individualismo", añadieron y sentenciaron que "la actitud del MEF viola el derecho de igualdad de todos los trabajadores consagrado en nuestra Constitución de la República discriminando a quien le paga y a quien no".



La Asociación calificó la situación como "grave" y explicaron que se da "en medio de una negociación que se estaba llevando adelante y que a instancias del propio gobierno debería estar resuelta antes del 31 de diciembre".



Afju expresó que transmitirá el hecho directamente al Pit-Cnt y que "rechazamos enfáticamente la actitud del Poder Ejecutivo", haciendo efectiva la medida de los tres días de paro que se realizarán de la siguiente manera:



a- Paro el 20/12 a partir de las 11:30 horas sin guardia gremial

b- Paro el 21/12 de 24 horas sin guardia gremial

c- Paro el 22/12 a partir de las 8:30 horas sin guardia gremial con asamblea general con carácter de grave y urgente a partir de las 9 horas.

