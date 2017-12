Judiciales decidirán con voto secreto

La asamblea de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay decidió ayer por 557 votos en 785 presentes someter a una votación secreta la aceptación de la fórmula que el gobierno y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le propuso al gremio para cerrar un acuerdo que deje atrás definitivamente el viejo reclamo por el "enganche" aprobado, pero no efectivizado, de las remuneraciones de los trabajadores con las de los ministros de la SCJ y de Estado.

La propuesta fue realizada por los asambleístas Sandino Schiavone, Pablo Elizalde y Graciela Panizza. Schiavone dijo a El País que de esta forma "se dan más garantías y más tiempo de reflexión para que no se decida al calor de una discusión asamblearia".

La intención del sindicato es que la votación se realice antes de fin de año y que cada trabajador se pronuncie en su lugar de residencia "para que el tema se dilucide en uno u otro sentido", señaló el sindicalista.

La propuesta del gobierno supone una mejora del 20% para los trabajadores con respecto a la que fue rechazada en febrero pasado, dijo Schiavone. Entre la adecuación salarial (18,8%) que incluye la propuesta del gobierno y el pago de la deuda acumulada, el Estado realizaría una erogación en dos cuotas por alrededor de US$ 50 millones. US$ 20 millones irían a la adecuación y el resto a la deuda acumulada. La fórmula abarca tanto a trabajadores con sentencia favorable como a aquellos que no la tienen. Schiavone dijo que su percepción es que "la gran mayoría" de los trabajadores son proclives a aceptarla.

"La estrategia del Poder Ejecutivo ha sido la de sacar normas en el mismo sentido que la que hoy estamos impugnando (el artículo 15 de la Rendición de Cuentas que postergó sin fecha el pago de las sentencias judiciales favorables a los trabajadores). Nada nos asegura que no aparezca un nuevo artículo 15. El colectivo ponderará si se espera hasta 2020 un eventual cambio de signo político en el Poder Ejecutivo o si se resuelve la situación con determinada certeza.

Quizás pase por ahí el quid de la cuestión", dijo Schiavone. El sindicato presentó un recuso de inconstitucionalidad esta semana contra el artículo 15 lo que probablemente haya acelerado la elaboración de la fórmula del gobierno que mantiene con los sindicatos un diferendo por el tema desde 2011.