Poder Judicial responsabiliza a la Fiscalía por problemas generados en el primer día del CPP

El Poder Judicial responsabilizó a la Fiscalía por los numerosos problemas registrados durante el primer día de vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en Uruguay. Es que la pasada jornada fue una donde reinó el caos y el desconcierto en los edificios judiciales por la caída del sistema informático y diferencias de criterios entre magistrados, fiscales y abogados defensores.



El subdirector general de los servicios administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, reconoció la existencia de varios contratiempos, pero advirtió que “en particular son todos problemas que ha tenido la Fiscalía al asumir su nuevo rol. Desde el Poder Judicial hemos tenido 100% operativo todo lo que estaba previsto”.



El jerarca expresó su satisfacción por los resultados “porque desde el punto de vista de todos los cambios previstos, en lo tecnológico, lo organizativo y lo edilicio, todo está funcionando de acuerdo a las expectativas”.



RELACIONADAS Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código By EL PAIS Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código By EL PAIS Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código By EL PAIS Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código By EL PAIS Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal? By Irene Nuñez ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal? ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal? By Irene Nuñez ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal? ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal? By Irene Nuñez ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal? ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal? By Irene Nuñez ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal? ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal? Aplicación del nuevo Código Penal enfrenta varios problemas operativos By Alejandro Mendieta Aplicación del nuevo Código Penal enfrenta varios problemas operativos Aplicación del nuevo Código Penal enfrenta varios problemas operativos By Alejandro Mendieta Aplicación del nuevo Código Penal enfrenta varios problemas operativos Aplicación del nuevo Código Penal enfrenta varios problemas operativos By Alejandro Mendieta Aplicación del nuevo Código Penal enfrenta varios problemas operativos Aplicación del nuevo Código Penal enfrenta varios problemas operativos By Alejandro Mendieta Aplicación del nuevo Código Penal enfrenta varios problemas operativos Aplicación del nuevo Código Penal enfrenta varios problemas operativos Preocupación en Inisa: nuevo CPP "entorpece un trabajo que viene con mucha agilidad" By Rosana Decima Preocupación en Inisa: nuevo CPP "entorpece un trabajo que viene con mucha agilidad" Preocupación en Inisa: nuevo CPP "entorpece un trabajo que viene con mucha agilidad" By Rosana Decima Preocupación en Inisa: nuevo CPP "entorpece un trabajo que viene con mucha agilidad" Preocupación en Inisa: nuevo CPP "entorpece un trabajo que viene con mucha agilidad" By Rosana Decima Preocupación en Inisa: nuevo CPP "entorpece un trabajo que viene con mucha agilidad" Preocupación en Inisa: nuevo CPP "entorpece un trabajo que viene con mucha agilidad" By Rosana Decima Preocupación en Inisa: nuevo CPP "entorpece un trabajo que viene con mucha agilidad" Preocupación en Inisa: nuevo CPP "entorpece un trabajo que viene con mucha agilidad" Fiscales alertan falta de coordinación con la Policía para implementación del nuevo CPP By Irene Nuñez Fiscales alertan falta de coordinación con la Policía para implementación del nuevo CPP Fiscales alertan falta de coordinación con la Policía para implementación del nuevo CPP By Irene Nuñez Fiscales alertan falta de coordinación con la Policía para implementación del nuevo CPP Fiscales alertan falta de coordinación con la Policía para implementación del nuevo CPP By Irene Nuñez Fiscales alertan falta de coordinación con la Policía para implementación del nuevo CPP Fiscales alertan falta de coordinación con la Policía para implementación del nuevo CPP By Irene Nuñez Fiscales alertan falta de coordinación con la Policía para implementación del nuevo CPP Fiscales alertan falta de coordinación con la Policía para implementación del nuevo CPP Nerviosismo entre operadores judiciales por el nuevo Código By EL PAIS Nerviosismo entre operadores judiciales por el nuevo Código Nerviosismo entre operadores judiciales por el nuevo Código By EL PAIS Nerviosismo entre operadores judiciales por el nuevo Código Nerviosismo entre operadores judiciales por el nuevo Código By EL PAIS Nerviosismo entre operadores judiciales por el nuevo Código Nerviosismo entre operadores judiciales por el nuevo Código By EL PAIS Nerviosismo entre operadores judiciales por el nuevo Código Nerviosismo entre operadores judiciales por el nuevo Código

Caos pautó el primer día de vigencia

Presos ubicados en las escaleras, caída del sistema informático donde la Policía informa de los ilícitos a los fiscales y diferencias de criterios entre jueza, Fiscalía y la defensa de un detenido en el primer juicio realizado en Montevideo, pautaron el primer día de implementación del nuevo CPP.



El flamante sistema distingue claramente los roles de los operadores judiciales: la Fiscalía investiga y acusa si es necesario, la defensa asiste en igualdad de armas a su defendido y el juez se dedica a su función natural de juzgar. En las primeras horas de funcionamiento del nuevo sistema, la policía dio cuenta en todo el país de los asuntos a los fiscales, quienes dirigen las investigaciones de los casos.



Al desacople del nuevo sistema se sumó un paro total de los funcionarios judiciales, lo que llevó a que en los cuatro juicios públicos efectuados ayer —dos en Montevideo, uno en Florida y otro en Rocha— solo estuvieran presentes los operadores judiciales y los actuarios.



Un juez dijo a El País que se estaba trabajando en el marco de un "caos mayúsculo" con funcionarios escasos y hacinados en un despacho pequeño y acumulación de audiencias por fallas de una computadora de un receptor.



En las pantallas de las computadoras de los jueces aparecían expedientes subidos para sentencia, o sea, ya habían empezado a correr plazos. Sin embargo, nadie entregó en mano propia a los actuarios lo que figuraba en los monitores.

Lea el comunicado completo del Poder Judicial

02.11.17, de DICOMI-SCJ.- Si bien es cierto que algunos titulares de prensa de esta jornada mencionaron la existencia de desconcierto y caos en el primer día de vigencia del nuevo Código de Proceso Penal (ley nº 19.293 y modificativas), esos calificativos debieron acotarse al desempeño de la Fiscalía, porque los sistemas informáticos y las previsiones de recursos técnicos y humanos que implementó el Poder Judicial se mantuvieron operativos desde el minuto inicial de ese gran desafío histórico.



Esta conclusión se desprende fácilmente de las apreciaciones realizadas por el Subdirector General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Ing. Marcelo Pesce, en declaraciones para el noticiero de Canal 4.

En efecto, el Ing. Pesce expresó su satisfacción por la forma en que el Poder Judicial logró sortear los desafíos que le impuso la puesta en marcha del nuevo Código de Proceso Penal, destacando que se desarrolló “mucho trabajo de parte de los servicios de apoyo y de los señores jueces para poder llegar a este momento”.



El Subdirector General hizo una “evaluación positiva” de todo lo actuado hasta ahora, añadiendo que “estamos recién en los inicios, tenemos seis solicitudes de formalización recibidas aquí en la Oficina Penal Centralizada (OPEC) de Montevideo, dos cuyas audiencias se cumplieron en el día de ayer (1º de noviembre) y que transcurrieron con absoluta normalidad y correcto funcionamiento del sistema de registro en audio de las audiencias y, en el día de hoy, tenemos ya otras cuatro solicitudes de formalización adicionales, que llegaron desde horas del mediodía”.



Al preguntársele como se sentía con estos resultados dijo “contentos porque desde el punto de vista de todos los cambios previstos, en lo tecnológíco, lo organizativo y lo edilicio, todo está funcionando de acuerdo con las expectativas”.



Seguramente en el contexto generado por los titulares de esta mañana (“Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código” de diario El País; “El nuevo Código del Proceso Penal tuvo un comienzo lleno de tropiezos” de diario El Observador) la periodista mencionó la existencia de acusados esperando en las escaleras de la Fiscalía y audiencias no concretadas por problemas formales, a lo que el Ing. Pesce respondió “es cierto que puede haber problemas, de hecho el presidente de la Suprema Corte lo previó, pidiendo disculpas por adelantado”, añadiendo que “en particular son todos problemas que ha tenido la Fiscalía al asumir su nuevo rol, ellos nos han comunicado la existencia de dificultades en sus sistemas informáticos y que son, obviamente, temas que se irán subsanando con el correr de las horas”.

“Desde el Poder Judicial hemos tenido cien por ciento operativo todo lo que estaba previsto” enfatizó.



“No hemos tenido inconvenientes y, de hecho, hemos puesto a funcionar todos los mecanismos de contingencia ya previstos antes que esos eventuales problemas pudieran darse” señaló Pesce.



“Desde el Poder Judicial vamos a brindar la máxima colaboración y seguiremos abiertos a subsanar los problemas que puedan producirse, no importa si son del lado de la Fiscalía o del Poder Judicial, para que precisamente se logre el fin último, que consiste en prestar el servicio” indicó el entrevistado, añadiendo el agradecimiento “a toda la gente, funcionarios, técnicos y jueces que trabajaron muchísimo para que esto se hiciera realidad”.



En cuanto a las dificultades experimentadas en las primera horas comentó que “es algo que resulta esperable en un contexto de cambio y obedece a problemas específicos en la órbita de la Fiscalía, no del Poder Judicial, donde nuestros sistemas -como esta Oficina Penal Centralizada, que es otra innovación que incorporamos a raíz de la puesta en vigor del nuevo Código- han funcionado todos muy bien, al punto que en una conversación que tuvimos con los magistrados hacían notar lo bien que se había organizado y que eso facilita el trabajo”.



“Espero que con el pasar de las horas se vayan solucionando los problemas de los sistemas de la Fiscalía, de hecho ya estaban llegando algunas formalizaciones de forma automática, que era lo que estaba previsto mediante la interoperación de sistemas, para no tener que utilizar papel, recordemos además que se hace un expediente electrónico de todo lo que corresponde a la causa” dijo.



“Con el devenir de las horas se evidencia todo lo que hemos trabajado y esperamos que esto pueda dar no solo a los operadores, sino también a toda la ciudadanía, una clara idea sobre los beneficios que trae aparejada la implementación del nuevo código” concluyó.