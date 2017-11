Fiscal Viana: "El Poder Judicial pasa a ser un elemento decorativo" con el nuevo Código

El fiscal Enrique Viana, que renuncia el 1° de noviembre por la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, habló esta mañana en el programa Inicio de Jornada de radio Carve.



Viana dijo que "el nuevo Código se lleva por delante la Constitución" y que "la fiscalía general es una agencia política del gobierno".



“El Poder Judicial pasa a ser un elemento decorativo” con el nuevo Código, opinó.



El fiscal de Corte, Jorge Díaz, también es crítico de los cambios: recientemente dijo que el nuevo Código del Proceso Penal "se quedó a mitad de camino" y se quejó al señalar que si bien "le reconoció un estatuto a la víctima y le reconoce derechos, no le dio el estatus de querellante, como sí hay en otros ordenamientos jurídicos, donde si el fiscal no acusa, la víctima puede acusar, algo (así) pasa en la ley de prensa en nuestro derecho".



No obstante, el magistrado sostuvo que si se le reconoce a la víctima "un montón de derechos", tales como "el derecho a estar informado, el derecho a proponer prueba, el derecho a controlar la actividad del fiscal, el derecho a oponerse cuando el fiscal pide el archivo de las investigaciones, la víctima se puede oponer y exigir que eso sea revisado; hoy el fiscal pide el archivo y como siempre digo, es el único acto jurídico que dicta un funcionario público en este país que es irrecurrible, es decir, cuando el fiscal pide el archivo".



Los cambios al Código de la Niñez y Adolescencia que se pondrán en práctica con la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal, el 1° de noviembre, también han generado resistencia a la interna del Frente Amplio.





A partir de la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), prevista para el 1° de noviembre, los menores y adolescentes que cometan delitos serán sometidos a juicio como los mayores, es decir mediante un régimen acusatorio: el juicio será abierto, el abogado defensor y el fiscal presentarán sus argumentos en forma oral, y el juez fallará de la misma forma.



