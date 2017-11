Jubilados y pensionistas de bajos ingresos recibirán una partida navideña de $ 1.798

Los jubilados y pensionistas de bajos ingresos recibirán en los primeros días de diciembre una partida navideña de $ 1.798, según informó el director del sector pasivos del Banco de Previsión Social (BPS), Sixto Amaro, a Subrayado.



Amaro explicó que el beneficio corresponde a las personas que tengan un ingreso inferior a los $ 10.833 en su hogar, al igual que a "pensionistas por discapacidad, por vejez y por sobrevivencia". En total, se espera que unas 120.000 personas mayores de 65 años reciban este dinero.



Según la reglamentación, el monto límite refiere a los ingresos per cápita del hogar. "Para ser claro: si ganara 9.000 por mes y conviviera solo con un hijo que gana 20.000, se suman los ingresos, se divide por dos y me daría por encima de lo que establece el Poder Ejecutivo. Por lo tato, no le convendría la partida de fin de año", explicó Amaro.

RELACIONADAS Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados" By Rosana Decima Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados" Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados" By Rosana Decima Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados" Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados" By Rosana Decima Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados" Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados" By Rosana Decima Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados" Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados" Les tocó el turno en la nueva agenda de derechos By EL PAIS Les tocó el turno en la nueva agenda de derechos Les tocó el turno en la nueva agenda de derechos By EL PAIS Les tocó el turno en la nueva agenda de derechos Les tocó el turno en la nueva agenda de derechos By EL PAIS Les tocó el turno en la nueva agenda de derechos Les tocó el turno en la nueva agenda de derechos By EL PAIS Les tocó el turno en la nueva agenda de derechos Les tocó el turno en la nueva agenda de derechos

"De cualquier manera, invitamos a todos aquellos que ganen menos de esta cifra, que se acerquen a la agencia del BPS más cercana y soliciten recibir la canasta de fin de año", agregó.



El director del BPS se cuestionó "quién puede vivir con 10.833 pesos por mes" y añadió que "es imposible que un adulto mayor pueda sobrevivir con estas cifras tan bajas de jubilaciones o pensiones".