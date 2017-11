Juan Castillo: "Descartamos intencionalidad política contra el canciller" Nin Novoa

El ministro de Relaciones Exteriores habló ayer en el programa En Perspectiva sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile que se está discutiendo tanto en ese país como en Uruguay. Dijo que de no firmarse el acuerdo "al país lo complicaría mucho. Lo complica porque este es un precedente que queda en la historia de los tratados de comercio".



Además, el canciller dijo: "Me extraña que una fuerza política que está en el gobierno, con mayoría parlamentaria, niegue la posibilidad de llevar adelante acciones que emprendió el Poder Ejecutivo y que son beneficiosas para el Uruguay". Y al ser consultado si dejaría su cargo por quedar desautorizado en caso de que el TLC no se apruebe, dijo que en ese caso "queda desautorizado el presidente de la República también", Tabaré Vázquez.



"El presidente de la República va a seguir y yo estoy a lo que diga el presidente de la República. Además, hay mucha gente que quiere que yo me vaya", sostuvo. Y consultado sobre si esa gente también está dentro del Frente Amplio, respondió: "Claro".



Esta mañana, el secretario general del Partido Comunista (PC), Juan Castillo, dijo al programa Inicio de Jornada de radio Carve, que si bien su sector se opone al TLC, "nuestra intención no es que el canciller Nin Novoa se vaya del cargo".



Castillo sostuvo "Discrepamos con los contenidos de un TLC",pero "descartamos intencionalidad política contra el canciller".



"Tenemos argumentos en contra del TLC con Chile", señaló, aclarando que "no estamos discutiendo la representación de la Cancillería".



Para Nin Novoa el TLC con Chile "es un buen tratado, que tiene temas muy importantes" y "es un tratado lleno de beneficios para Uruguay, porque ordena, no desregula, regula las normas de comercio. Me parece que no votar este tratado es una pésima señal para Uruguay, con un pronóstico muy malo para toda su inserción internacional", sostuvo.

RELACIONADAS Socialistas se toman su tiempo para apoyar TLC By EL PAIS Socialistas se toman su tiempo para apoyar TLC Socialistas se toman su tiempo para apoyar TLC By EL PAIS Socialistas se toman su tiempo para apoyar TLC Socialistas se toman su tiempo para apoyar TLC By EL PAIS Socialistas se toman su tiempo para apoyar TLC Socialistas se toman su tiempo para apoyar TLC By EL PAIS Socialistas se toman su tiempo para apoyar TLC Socialistas se toman su tiempo para apoyar TLC MPP pide informes al gobierno por el TLC By EL PAIS MPP pide informes al gobierno por el TLC MPP pide informes al gobierno por el TLC By EL PAIS MPP pide informes al gobierno por el TLC MPP pide informes al gobierno por el TLC By EL PAIS MPP pide informes al gobierno por el TLC MPP pide informes al gobierno por el TLC By EL PAIS MPP pide informes al gobierno por el TLC MPP pide informes al gobierno por el TLC Nin dijo que TLC con Chile es "progresista" By EL PAIS Nin dijo que TLC con Chile es "progresista" Nin dijo que TLC con Chile es "progresista" By EL PAIS Nin dijo que TLC con Chile es "progresista" Nin dijo que TLC con Chile es "progresista" By EL PAIS Nin dijo que TLC con Chile es "progresista" Nin dijo que TLC con Chile es "progresista" By EL PAIS Nin dijo que TLC con Chile es "progresista" Nin dijo que TLC con Chile es "progresista"