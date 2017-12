Jornada de 40° C se adelantará a un verano sin lluvias

La temperatura seguirá en ascenso al promediar esta semana; en el noroeste la máxima llegará a 31° C en la jornada de hoy y a 34° C mañana miércoles. En Montevideo y el área metropolitana ascenderá hasta los 29° C.

Eso pronostica el Instituto Uruguayo de Meteorología y en cualquier caso hay que considerar que son temperaturas "al abrigo", por lo cual los 34° C pueden trepar a casi 40° C durante la exposición al sol, y si se da concentración de humedad en capas bajas.

De acuerdo al informe de perspectivas del tiempo, hacia el viernes podría registrarse un descenso de la temperatura debido a que los vientos rotarán al sur y se intensificarán con valores próximos a los 20 y 30 km/h, eventualmente superiores en la zona costera.

Según dijo a El País el predictor privado Luis Zunino, entre la noche del viernes y el próximo sábado es probable que haya precipitaciones pero escasas, de 10mm como máximo. El Inumet coincide en que se dará un frente frío de muy poca actividad, asociado a una baja presión sobre el norte argentino, generando las escasas lluvias.

Zunino dice que podría ser el único día con lluvias hasta mediados de este mes de diciembre, lo cual comenzará a incrementar el riesgo forestal, considerando la sequedad que ya se nota en pastos y arbolado en todo el país.

El verano, comenta Zunino, será aprovechable en tanto las noches permitirán un descanso reparador.

Las temperaturas mínimas en pocas jornadas superarán los 20° C en el sur hacia la madrugada, y serán pocos los días con temperaturas máximas de 32 o 33° C a lo largo de la costa uruguaya.

Tampoco habrá que esperar lluvias importantes para el inminente verano. Enero y febrero llegarán con no más de cinco días (espaciados en cada mes) durante los cuales no lloverá más de 60 mm.