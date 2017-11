Jorge Díaz: "Estamos evaluando el trabajo de fiscales, pero no se tomarán medidas al grito"

El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, respondió hoy a los reclamos que presentó la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) respecto a la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que advierten se está convirtiendo en un "caos" para su rubro.



Díaz dijo a El País que "se está evaluando y haciendo un seguimiento del trabajo de los fiscales" bajo el nuevo CPP, pero advirtió que "no se van a tomar medidas al grito", al tiempo que admitió que se realizarán los ajustes que se entiendan necesarios.



"La estructura de los Fiscales es flexibilidad y dinamismo", puntualizó Díaz que reconoció "dificultades" en el sistema operativo pero "no en la aplicación del nuevo código".



"Somos funcionarios públicos que no tenemos limitación de jornada", sentenció.

RELACIONADAS Fiscales cumplen "turnos de 12 horas" que "vulneran" sus derechos laborales By Bruno Scelza Fiscales cumplen "turnos de 12 horas" que "vulneran" sus derechos laborales Fiscales cumplen "turnos de 12 horas" que "vulneran" sus derechos laborales By Bruno Scelza Fiscales cumplen "turnos de 12 horas" que "vulneran" sus derechos laborales Fiscales cumplen "turnos de 12 horas" que "vulneran" sus derechos laborales By Bruno Scelza Fiscales cumplen "turnos de 12 horas" que "vulneran" sus derechos laborales Fiscales cumplen "turnos de 12 horas" que "vulneran" sus derechos laborales By Bruno Scelza Fiscales cumplen "turnos de 12 horas" que "vulneran" sus derechos laborales Fiscales cumplen "turnos de 12 horas" que "vulneran" sus derechos laborales Fiscales pidieron 28 audiencias en 3 días By EL PAIS Fiscales pidieron 28 audiencias en 3 días Fiscales pidieron 28 audiencias en 3 días By EL PAIS Fiscales pidieron 28 audiencias en 3 días Fiscales pidieron 28 audiencias en 3 días By EL PAIS Fiscales pidieron 28 audiencias en 3 días Fiscales pidieron 28 audiencias en 3 días By EL PAIS Fiscales pidieron 28 audiencias en 3 días Fiscales pidieron 28 audiencias en 3 días La Corte culpó a la Fiscalía por fallas en el nuevo Código By EL PAIS La Corte culpó a la Fiscalía por fallas en el nuevo Código La Corte culpó a la Fiscalía por fallas en el nuevo Código By EL PAIS La Corte culpó a la Fiscalía por fallas en el nuevo Código La Corte culpó a la Fiscalía por fallas en el nuevo Código By EL PAIS La Corte culpó a la Fiscalía por fallas en el nuevo Código La Corte culpó a la Fiscalía por fallas en el nuevo Código By EL PAIS La Corte culpó a la Fiscalía por fallas en el nuevo Código La Corte culpó a la Fiscalía por fallas en el nuevo Código Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código By EL PAIS Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código By EL PAIS Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código By EL PAIS Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código By EL PAIS Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal? By Irene Nuñez ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal? ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal? By Irene Nuñez ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal? ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal? By Irene Nuñez ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal? ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal? By Irene Nuñez ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal? ¿Cómo fueron las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal?

Turnos de 12 horas que "vulneran" derechos laborales.

La presidenta de AMFU, Dora Domenech, indicó que la Fiscalía pautó "turnos de 12 horas con una carga de trabajo que significa una verdadera vulneración de nuestros derechos al trabajo que se puede asumir y a las horas de descanso".



En este sentido, mencionó que los fiscales que fueron asignados para trabajar con los casos que se presentaron cuando aún estaba vigente el viejo Código "nos encontramos con la sorpresa de que también debemos cumplir turnos nocturnos los domingos, entrando a las 20 horas y saliendo a las 8" del lunes.



Alertó que en seis días de implementación de nuevo CPP se han recibido "más de 100 llamadas" de la Policía y que "cada llamada implica una resolución a adoptar para el fiscal, lo que "pone en riesgo la eficiencia de la función y la salud de los fiscales". "No se puede exigir perfección o eficiencia a un fiscal que viene trabajando 12 o 14 horas sin dormir", sentenció.