Javier García defendió la Concertación como herramienta para ganar en Montevideo

El senador Javier García defendió este mediodía la instrumentación del Partido de la Concertación, la alianza de los partidos tradicionales en las pasadas elecciones departamentales en Montevideo, para quitar del gobierno capitalino al Frente Amplio.



En el marco de la actividad "Montevideo Nos Une", organizada por el Espacio 40 ─sector que lidera─, García sostuvo que "el Frente Amplio intentó consolidar por casi 30 años un modelo hegemónico en lo político y cultural que no pudo resolver, a pesar de las mayorías propias, los principales temas de la gestión departamental", tales como limpieza, tránsito y vivienda.



En este sentido, afirmó que "la rotación en el poder es una necesidad republicana" y que "incluir en la campaña nacional el debate político sobre Montevideo es parte sustancial para el cambio político y cultural en el país" que pretende el Partido Nacional.

García propuso "llegar a la campaña electoral nacional con un discurso también sobre Montevideo", que incluya "ideas para su gestión" y "una estrategia político-electoral" con "candidatos dedicados a esta tarea".



Sobre la Concertación, el político nacionalista manifestó que "hay que separar el instrumento de su aplicación" y que "los defectos e inexperiencias de la elección pasada no invalidan la herramienta".



"Con la Concertación se pudo avanzar y ganar gobiernos municipales (Municipios Ch y E) y tener presencia muy importante en otros, que por estrictas razones matemáticas sin la Concertación no se hubieran logrado. Separados, todos los que queremos el cambio en Montevideo, no podemos lograrlo", sentenció.



Por este motivo, concluyó que la alianza de los partidos tradicionales, "mejorándola, aprendiendo de los errores pasados, pero reafirmando el instrumento político-electoral" puede resultar una herramienta útil para un cambio en el gobierno departamental.