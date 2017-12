Investigan la red social con la que Brissa contactó al asesino

El Ministerio del Interior investiga la aplicación Amino, un servicio de comunidades y chat en Internet, con la que Brissa González se contactó con su homicida.

En la tarde en la que los padres de la niña realizaron la denuncia policial, funcionarios de esa cartera acudieron a su escuela y entrevistaron a las alumnas. En la noche, luego de que revisaron su computadora y el celular, detectaron que era usuaria de Amino, una aplicacion que solo en español tiene 5 millones de usuarios.

Un día más tarde, un equipo del Ministerio del Interior se instaló en la escuela de Brissa. Hablaron con los maestros y se acordó llamar a los padres y a sus hijos para conversar acerca de este entretenimiento.

Amino, autopromocionada como una "red de comunidades" que permite "explorar, descubrir y obsesionarte con cosas que te interesan", permite crear "mundos virtuales", comunidades sobre temas que les interesen a los usuarios. Allí hay de todo: cantantes, series, fútbol, libros. Se puede encontrar comunidades de "Soy Luna", la serie infantil, hasta de equipos de fútbol. "Cada comunidad tiene contenido genial, las personas más amables y eventos interesantes", se promociona en la descripción de las tiendas en donde se puede descargar.

El perfil falso.

El sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, contó que en el taller le pidió a los niños que le explicaran cómo crearse una cuenta.

El servicio pide que se digite un número de teléfono o un correo electrónico. Luego, solicita que se ingrese un nombre que puede ser inventado.

"Los mundos virtuales tienen una capacidad de seducción muy interesante", comentó Leal a Canal 10.

Estas comunidades permiten subir fotos, videos, audios y cuenta con un chat público, en donde se puede entrar en contacto con terceros. También es posible tener un chat privado con otra persona, con la cual se puede realizar una llamada al estilo WhatsApp.

Este entretenimiento permite un juego de roles. Es decir, un usuario interactúa fingiendo que es otra persona, dentro del marco del grupo de interés. Por ejemplo, en un mundo virtual como una banda de música, un niño puede jugar a ser el cantante y otro a ser el manager.

La aplicación Amino permite que los usuarios "crezcan en poder". Significa que más y más usuarios lo sigan, lo que generará que aparezca con más frecuencia para ser seguido.

"Eso te permite influenciar y estar en la conversación pública", comentó Leal. Además, cada comunidad cuenta con líderes y curadores.

El director del Ministerio del Interior le pidió a los alumnos que le indicaran qué tenía que hacer para ganar seguidores fácilmente. "A los pocos segundos me empezaron a llegar notificaciones. Hoy tengo 1.000 seguidores", contó.

Leal aseguró que entre los niños hay un interés en lograr un mayor "estatus" en el mundo virtual. "Soy popular cuanto más likes (me gusta) tengo. A muchos amigos quizás no los conozco personalmente, simplemente quiero que le den muchos like", comentó Leal.

En el taller que hubo con los niños y los padres crearon una especie de diccionario con códigos. Por ejemplo, cuando el niño escribe ":3" manifiesta alegría. "Ellos suponen obvio este modo de comunicación. Te dicen: esto se sabe", acotó Leal.

Luego de la experiencia de este taller, tras un trabajo de Inteligencia, los técnicos del Ministerio del Interior lograron identificar perfiles de personas que interactuaban con niñas de la escuela a la que acudía Brissa. "Mantenían un tipo de conversación que no era adecuada a su propia edad, porque preguntaban por situaciones que no correspondía", comentó.

Ante esta realidad, los expertos recomendaron que no se debe prohibir estas actividades virtuales, sino educar. "No hay que anularlas porque las redes sociales llegaron para quedarse", comentó Leal.