Investigan empresa del diputado blanco de San José

La Junta Departamental de San José decidió por unanimidad conformar una comisión preinvestigadora que analice la situación de todas las empresas fúnebres del departamento incluyendo una que es propiedad del diputado blanco Ruben Bacigalupe, que el Frente Amplio denuncia que ha recibido un trato de favor por parte de la intendencia maragata.

La edil Adriana Etchegoimberry, de Alianza Nacional, que integra la preinvestigadora, dijo a El País que se analizará la situación de todas las empresas, pero no quiso opinar sobre la conducta de Bacigalupe. La preinvestigadora comenzó a estudiar ayer el tema.

La solicitud de la oposición maragata se vincula con el presunto incumplimiento de la empresa de Bacigalupe de un convenio para el pago de la tasa de inhumación que debía volcar a la comuna. La intendencia no tomó medidas inmediatas y permitió que la empresa siguiera brindando el servicio hasta que el asunto tomó estado público y la firma suscribió un nuevo acuerdo para pagar $ 2,2 millones adeudados.

Bacigalupe integra el sector del intendente José Luis Falero.

"Hay matices".

En tanto, el senador Luis Lacalle Pou habló de su relación con el líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga y contó algunos pormenores de la reunión que ambos mantuvieran el sábado 21 en el Palacio Legislativo.

"Nunca corté relación con nadie. Con Larrañaga tengo muy buena relación que se cultivó en la campaña de noviembre de 2014, sobre todo. Tenemos matices. Ustedes tienen parejas, compañeros de trabajo. ¿No se pelean, no discuten?", preguntó a los periodistas.

"La unidad, la cohesión de un partido ¿dónde se demuestra? ¿En decir todo que sí? No. Cuando uno dice sí y el otro no hay que buscar mecanismos de solución de conflictos para que eso no se rompa. Ninguno de nosotros es más importante que el partido", añadió. "Del pasado algo hablamos, pero sobre todo de mecanismos para el futuro. Yo tengo una buena relación con Jorge y si no fuera así ustedes lo notarían", agregó.

Lacalle Pou había dicho que el intendente de Soriano, Agustín Bascou (cercano a Larrañaga) debía dejar su cargo por haber autorizado que vehículos municipales cargaran combustible en estaciones de su propiedad. Lo ocurrido, dijo, "no afecta la unidad partidaria, a nadie le gusta tener discusiones pero si estas cosas rompieran la unidad es que era ficticia".