Investigan denuncia de un policía que acusa a capataz de haberlo agredido con un rebenque

Cuando aún la Justicia no ha resuelto el caso de la denuncia que el peón Hugo Leites realizó sobre una presunta paliza propinada a rebencazos por parte de su capataz, esta tarde se conoció una situación similar en otro paraje de Salto, aunque en este entredicho con agresión la víctima resultó ser un cabo de policía en actividad que a esta hora se encuentra presentando denuncia ante sus pares de la seccional 15ª.



Según datos recogidos por El País y confirmados por el abogado defensor del policía, Gabriel Cartagena, el hecho se originó ayer lunes a la mañana en el destacamento del paraje Carumbé jursidicción de la seccional 13a, ya en el límite con Tacuarembó sobre la Ruta 31.



La agresión se habría originado a raíz de un reclamo que le hizo el funcionario del Ministerio del Interior, que en ese momento se encontraba de descanso, al capataz de un establecimiento lindero al predio policial por el hecho de no haberle encerrado unos lanares de su propiedad que se habían escapado de un corral argumentándole que podrían causar un accidente de tránsito.



El capataz se habría molestado con su vecino policía y aduciendo que no era su tarea la cuidar animales ajenos y tras un intercambio de palabras, desde el caballo que montaba el capataz reaccionó cuando el cabo de iniciales J.L. se da vuelta para retirarse desde el alambrado hacia el destacamento y con el rebenque que portaba le descargó un “chirlo” por la espalda como respuesta al reclamo recibido.



El policía agredido por el capataz del establecimiento ganadero de Carumbé ante lo sucedido, se traslado hacia la Policlínica médica de Valentín para ser visto por el médico y certificar las lesiones sufridas.



Si bien no se ha brindado información oficial de parte de la Policía, se supo que el tema ya está bajo la órbita judicial a cargo de la Fiscalía de Primer Turno.