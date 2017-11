Investigación sobre el Lava Jato en Uruguay fue archivada por la Justicia

Luego de dos años de investigaciones y de las indagatorias realizadas a cinco personas, la Justicia dispuso el archivo de la causa sobre los vínculos del Lava Jato en Uruguay, a pedido del fiscal de Crimen Organizado Carlos Negro, informó hoy el semanario Búsqueda.



La denuncia había sido presentada por el Banco Central del Uruguay. El organismo señalaba que el ingeniero químico Néstor Cerveró, exdirectivo de Petrobras que se encuentra en prisión desde enero de 2015 cumpliendo una pena de 12 años, había realizado transacciones con tres emrpesas uruguayas: Jolmey S.A., Forbal Investment inc. e Interbaltic Sociedad de Bolsa S.A.



Durante la investigación, fueron indagados y citados a declarar Luis María Piñeyrúa, Óscar Algorta, Serrana Casagrande, Eduardo Brande y Jorge Davies.



La relación entre el brasileño Cereveró y las sociedades fue confirmada, pero según el fiscal Negro "no surge en cambio acreditado el conocimiento por parte de estos del origen ilícito de los fondos recibidos, transferidos o movilizados".



Negro, según indicó Búsqueda, concluyó que "de la abundante prueba colectada, no emergen a juicio de la Fiscalía elementos de convicción suficientes para atribuir responsabilidades penales".