Interpelan al intendente Antía por gasto en cámaras de videovigilancia para Maldonado

By Lucía Baldomir

Tanto el nombre como la bandera y hasta el himno nacional han sido confundidos con los de otros países.

Peña Nieto confunde Uruguay con Paraguay.

Periodista de La Sexta sobre Forlán: "No sé ubicar tu país en el mapa pero me nacionalizo hoy mismo".

Confunden himno uruguayo con el chileno en la Copa América Centenario 2016

Confunden himno uruguayo con el chileno en el Mundial sub 20 2017

Homero Simpson: "U R Gay"

Uruguay, el pequeño país que es confundido con otros todo el tiempo