Interna al rojo vivo enfrenta a Larrañaga con Lacalle Pou

Como corolario de una serie de roces por situaciones políticas y en medio de una crisis en su sector, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, decidió pasar a la ofensiva y culpó al otro precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou de "afectar la unidad" del Partido Nacional con su estrategia política.

Es el segundo choque de trenes en dos meses. El primer caso ocurrió cuando Larrañaga defendió al intendente de Soriano Agustín Bascou —actualmente en problemas políticos y judiciales— contra la opinión de Lacalle Pou que le reclamó la renuncia por comprarle combustible para la Intendencia a servicentros de su propiedad.

A mediados de 2016, hace poco más de un año, Larrañaga anunció mediante un video que subió a las redes sociales que sería precandidato en la interna de 2019. Pero desde entonces no ha parado de lidiar con problemas internos perdiendo a siete de los ocho intendentes que tenía su sector en 2015.

Larrañaga viene de vivir una semana complicada. El domingo 17, en una entrevista con El País, la senadora Verónica Alonso (que fue electa en 2014 por Alianza Nacional, pero que se separó al poco tiempo) reclamó la necesidad de ofrecer en 2019 al votante una alternativa que no fuera ni Larrañaga ni Lacalle Pou. Alguien posiblemente salido del grupo de intendentes que se separó de Larrañaga. Una tercera vía. "Hoy no hay una opción para los desencantados entre los blancos. Eso es lo que vamos a intentar generar. Creo que es lo que no se logra", dijo en la entrevista.

Dos días más tarde, el intendente de Artigas, Pablo Caram, puso fin a una desgastada relación con Alianza Nacional, particularmente con el diputado del sector Mario Ayala, y anunció su independencia. Horas más tarde se sumó a Lacalle Pou y el movimiento Todos.

Caram fue el último eslabón de una cadena de abandonos que comenzaron Eber Da Rosa (Tacuarembó), Sergio Botana (Cerro Largo), Adriana Peña (Lavalleja), Dardo Sánchez (Treinta y Tres), Enrique Antía (Maldonado) y que había terminado con Bascou (Soriano). Solo el intendente de Colonia Carlos Moreira se mantiene fiel a su líder en Alianza. Pero también, como pasó en Artigas, está distanciado del diputado aliancista Edmundo Roselli. Aunque es poco probable que se produzca una fractura como ocurrió en Artigas, dijeron a El País dirigentes locales.

Los intendentes del norte y el noreste del país buscan un camino propio, con o sin la senadora Alonso. Hace meses que están en eso pero aún no formalizan una precandidatura para 2019. Apuntan a crear una corriente de "nacionalismo popular", como dijo Botana.

Aunque es un problema más legislativo que político, también hubo una diferencia conceptual el miércoles 20, cuando Lacalle Pou y Larrañaga discreparon y votaron divididos en el Senado el proyecto del gobierno sobre los cincuentones.

Recién el miércoles 27 volverán a verse las caras en una sesión del plenario.

Los números.

Tras el episodio que involucró la ida de Caram y el apoyo inmediato a Lacalle Pou, Larrañaga estalló. En declaraciones al programa Pisando fuerte de Metrópolis FM, el senador declaró que "hemos conversado con los compañeros que en algunos casos nos parece que la estrategia del sector del doctor Lacalle Pou afecta a la unidad del partido".

Desde tiendas lacallistas se aclaró a El País que Caram estaba en "situación de orfandad política" por su distanciamiento de Alianza y del diputado Ayala. Lacalle Pou volvió ayer de Artigas cerca del mediodía tras la incorporación del intendente y no quiso hacer comentarios sobre los dichos del líder aliancista.

Larrañaga tiene desde hace años una visión de que con sectores muy hegemónicos, grandes, el partido no crece. En primer lugar, el senador señaló que la situación presente "nos conduce a un progresivo proceso de sectores más grandes, que tiene por consecuencia inexorable un partido chico. Toda vez que el lacallismo fue grande, tuvimos un partido chico".

En este sentido, recordó que, desde la reforma electoral de 1996, "en 1999 tuvimos un sector hegemónico de (Luis Alberto) Lacalle Herrera y terminamos terceros en la elección nacional. En 2004 (con Alianza Nacional) ganamos la interna y logramos la mejor votación del partido con el 35%. En 2009 volvió a ganar Lacalle Herrera y tuvimos un Partido Nacional (PN) que apenas superó el 30%, y en la última elección pasó exactamente lo mismo, esta es la realidad contundente de los números".

Al caer la tarde de ayer, Larrañaga volvió a expresarse. Esta vez fue a través de su cuenta de Twitter y reivindicó su derecho a disentir con Lacalle Pou en su visión del partido. "La unidad la vamos a lograr desde la diversidad. Unidad no es unanimidad! Vale discrepar en el Partido Nacional! Hipocresías no!", escribió.

A última hora, fuentes cercanas a Lacalle Pou dijeron que el senador del movimiento Todos no se había comunicado con Larrañaga para hablar sobre el estado de la relación interna en el Partido Nacional.

Según Ayala, Caram le debe $ 800.000.

La agrupación que lidera el diputado Mario Ayala, llamada "Nuestro Compromiso con Artigas", ha quedado "intacta" tras el alejamiento del intendente Pablo Caram. El diputado explicó a El País que los dirigentes han permanecido en Alianza Nacional y apoyando en lo nacional al senador Jorge Larrañaga. Ayala está molesto con el ejecutivo municipal, integrado por el intendente y sus cargos políticos de confianza, porque declaró que le adeudan unos $ 800.000 a la departamental nacionalista de Artigas, una contribución que está estipulada como aporte en la propia carta orgánica del Partido Nacional. "Es una deuda que tiene más de dos años y medio. Salvo dos o tres directores, el resto no ha cumplido" con la departamental, dijo Ayala a El País. El diputado planteó el tema en su momento ante el Directorio del Partido Nacional "pero la situación no ha cambiado", dijo. Y anunció que cuando se reanuden las sesiones hará nuevamente el planteamiento ante el ejecutivo nacionalista.

"Ya le dije que es un error lo que hace".

El líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga aseguró en la entrevista que el problema en Artigas ya se lo planteó a Luis Lacalle Pou y que le dijo que le parece "un error" su postura de ponerlo bajo el paraguas de Todos: "Me parece que tengo credenciales suficientes como para, luego de haber apoyado en dos instancias la fórmula del partido, desde la posición de haber perdido, de haber hecho enormes sacrificios para seguir aportando a mi colectividad política, me parece que no merezco que se insista con una estrategia que me parece soberbia y equivocada, porque se prioriza crecer desde adentro y no agrandando al partido desde afuera, sintonizando una estrategia de debilitamiento interno que no creo sea la más adecuada para el momento, en el que el partido tiene que desplegar toda una estrategia para ser esperanza". "Hemos avisado, hemos dicho que eso no es bueno, que hay que construir una confianza partidaria diferente, que no se crece desde la antropofagia interna, sino con la voluntad expresa de conformar sectores políticos fuertes", añadió.

"Yo siento que se me ha faltado el respeto y que no condice con el esfuerzo que he hecho en 2009 y 2014", consideró Larrañaga. En este sentido, recordó que "por encima de la derrota electoral y las diferencias partidarias", desarrolló la labor de "contribuir con mi partido y luchar como nadie. A mí que no me vengan a hablar de la unidad partidaria, porque la he practicado desde el peor ángulo que se puede expresar esa unidad, que es desde la derrota", sentenció. Larrañaga recordó todos los esfuerzos que ha hecho por Caram para que triunfara en Artigas. Explicó que "el sector mayoritario está compuesto por el diputado Mario Ayala de Alianza Nacional, que también lo integraba Caram. Pero en virtud de un enfrentamiento con Ayala, terminó abruptamente esgrimiendo este tipo de explicación y yéndose al otro sector, cuando salió electo intendente por nuestro sector, por los esfuerzos que hicimos en Artigas para construir mayoría y por los esfuerzos que realizó el diputado Ayala". Tiempo atrás, Caram ya había explorado la posibilidad de irse con los intendentes del noreste y Tacuarembó.