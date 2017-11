Ministerio del Interior inició un sumario a los policías que detuvieron a panadera en Pocitos

La Justicia inició un sumario a los dos efectivos que detuvieron a una panadera de Pocitos y a uno de ellos se le agregó separación del cargo y retención del 50% del salario, informó Telenoche.



Por su parte, el abogado del sindicato policial, Washington Abdala, aseguró a El País que van a defender el accionar de los efectivos y piensan que podrían emprender una medida contra el Ministerio del Interior por daños y perjuicios.



Uno de los policías implicados había sido denunciado por otras tres personas y contaron que vivieron una situación muy similar a la de la panadera.



Fuentes del Ministerio informaron a Telenoche que el mismo día del incidente los dos efectivos fueron citados a declarar a la Jefatura de Policía de Montevideo por orden de Ricardo Pérez, jefe de Policía.



El incidente, que tuvo lugar la semana pasada, inició cuando el conductor de una unidad policial se ofuscó con la muchacha, de 19 años, que quería cruzar la calle para retornar a la confitería después de realizar un mandado.



"Yo venía cruzando la calle y el policía venía pasando lentamente con el patrullero, mirando a una chica que estaba parada. Le grité: ¡dejate de mirar mujeres y dejame pasar que quiero ir a trabajar! El policía me escuchó, frenó y cuando fue a retroceder yo ya estaba detrás del auto y entonces puse la mano para que no me llegara a pegar", contó la joven.



Los policías implicados en el conflicto alegan sin embargo que no estaban mirando una mujer, sino que se encontraban patrullando el lugar a pocos kilómetros por hora porque estaban en busca de un individuo que tenía una requisitoria.



Minutos después el policía retornó al lugar, bajó del patrullero, entró a la panadería, preguntó por el dueño y al ver a la joven, que estaba limpiando una heladera, comenzó a gritarle, la calificó de atrevida, le pidió datos personales y la amenazó con llevarla presa.



El hecho culminó con la participación de seis patrulleros que se presentaron en el lugar para efectuar la detención de la joven que fue trasladada a la Seccional 10.

