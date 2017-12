La Intendencia prohibió carrera de caballos por la playa Malvín

Desde hace 172 años, la playa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) se transforma en un improvisado hipódromo natural. Hay que esperar a que las temperaturas bajen para que los caballos soporten el esfuerzo y que la marea descienda para galopar por la orilla sin interrupciones. Cerca de Doñana, en un entorno protegido, se dan cita, desde 1845, jinetes de todo el mundo. Un espectáculo que se ha transformado en una referencia a nivel local y europeo. Y que sirve de lanzamiento de temporada y como promoción turística.

La Asociación Uruguaya de Propietarios de Caballos de Carrera (APC) pretendía hacer lo mismo el próximo lunes en la playa Malvín, frente a la Villa Yeruá en la que veraneaba Carlos Gardel (coincidiendo con el nacimiento del cantor), pero la Intendencia de Montevideo dejó sus aspiraciones en las gateras.

Los turfistas aseguran que el propio intendente Daniel Martínez le dio el Ok a la idea, al visitar el remozado chalet de la rambla y Rimac. Obtuvieron el permiso de la Dinama y Turismo estaba a punto de declarar el evento "de interés ministerial". Pero finalmente la Intendencia se pronunció en contra.

"Nos dijeron que no lo podíamos hacer porque ellos estaban con el tema de los animalistas, de los motocarros y de sacar los caballos de las calles. Un montón de cosas que no tienen nada que ver", declaró a El País Gabriel Santana, vicepresidente de la APC.

"Entiendo que la playa Malvín está certificada, pero la playa Carrasco no lo está y la Miramar muchísimo menos. Nos habían dicho que lo podíamos hacer en la Miramar y después nos dijeron que no. No solo que la Miramar no está certificada, sino que ni siquiera está habilitada para baños. Es la peor playa de Montevideo y se podría haber utilizado para el derby", agregó el turfista.

Sin habilitación.

El prosecretario de la Intendencia, Christian di Candia, dijo ayer a El País que la carrera "no fue suspendida, sino que nunca fue habilitada". "Los informes de certificación de playas, del Departamento de Desarrollo Ambiental y de la Comisión de Bienestar Animal de la Intendencia fueron negativos", anotó.

Un documento del Comité Participativo de Playas (dependiente del Departamento de Desarrollo Ambiental de la IMM) señala que "a pesar de que la autorización no fue presentada en la Intendencia de Montevideo, como corresponde acorde a la legislación vigente, se ha tomado conocimiento a través de una notificación de la Dinama. El Comité entiende que dicho evento NO puede ser autorizado por los argumentos esgrimidos".