Intendencia instalará 400 contenedores adicionales para residuos durante las fiestas

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Fernando Puntigliano, dijo esta mañana que desde la comuna se está trabajando para fortalecer la "cadena logística de los residuos", con el objetivo de que la recolección de basura no se detenga por algún conflicto.



En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, el jerarca explicó que la cadena consta de cuatro eslabones: "Uno genera el residuo y lo pasa al siguiente eslabón que es el contenedor. El tercero es el transporte y el cuarto es donde se dispone. Si cualquiera de esos eslabones se corta, la cadena no funciona".



En este sentido, indicó que se está trabajando para "tener eslabones paralelos que nos permitan sacarnos de una situación difícil" cuando ocurre un imprevisto.



"En el conflicto de septiembre con los clasificadores, ellos bloquearon el último eslabón. Eso impacta para atrás, porque se llenan los camiones y no pueden recolectar. en ese caso habíamos preparado un eslabón paralelo,: hicimos un acuerdo con la Cámara de Industrias y derivamos los residuos allí", explicó.



Puntigliano dijo que "un día de paro implica dos días adicionales de trabajo para recuperar ese día" y recordó un caso en el que "hubo un conflicto de Adeom por un reclamo, al día siguiente hubo un paro del Pit-Cnt, al siguiente un feriado, al siguiente un sábado, al siguiente un domingo, juntamos cinco días, fue una recuperación muy dura".

En este sentido, y pensando en lo que ocurrirá con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el jerarca manifestó que se están "tomando medidas para fortalecer la posibilidad de disponer residuos adecuadamente en las fiestas".



"Estamos ubicando 400 puntos estratégicos de Montevideo donde va a haber contenedores adicionales para que los vecinos puedan poner sus residuos durante las fiestas", informó.

Clasificación

"En general, los uruguayos hacemos una mala clasificación de residuos", señaló Puntigliano, y consideró que "debería estar más generalizado que clasifiquemos aquellos residuos reciclables y los llevemos a las grandes superficies" como pueden ser los supermercados.



Añadió, sin embargo, que "eso lleva un proceso cultural, educacional, que lleva un tiempo. Hay mucha información disponible, pero hay que permear más".



Sobre los residuos que quedan tirados al costado de los contenedores, explicó que esto se debe generalmente a las personas que hurgan en la basura.

"Tenemos dos tipos: unos son personas en situación de calle o con adicciones que están buscando algo para comer, que son en general los que dejan residuos afuera. Después hay clasificadores que pasan, sacan y dejan los residuos adentro. Si bien los segundos son más prolijos que los primeros, debemos llegar a que nadie toque la basura", señaló el jerarca.



"Tenemos que trabajar en un programa de inclusión social para los clasificadores, porque además el mercado de clasificación no da para todos los clasificadores que hay. Eso genera una cantidad de disposiciones informales, muchos descartes de la clasificación que son ilegales. La idea es que nadie toque los residuos: el contenedor está para estar cerrado", sentenció.



Sobre los basurales en la capital, destacó el "efecto cámara", tras la disposición de las mismas en estos lugares, ya que "todos los que han quedado registrados han sido multados".