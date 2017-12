Intendencia descartó emergencia sanitaria y sumó motivos a la acumulación de basura

Fernando Nopitsch, secretario general de la Intendencia de Montevideo (IMM), habló esta mañana en el programa Inicio de Jornada de radio Carve sobre la situación de la basura acumulada en las calles de Montevideo.



El jerarca señaló que lo que está sucediendo en estos días “no es nuevo". Dijo que al aumento de consumo de las familias, argumento que días atrás dio el intendente Daniel Martínez, también “también hay mucho de que uno recibe familia y la gente hace limpiezas especiales. Porque habrán visto que aparecen colchones, muebles, y es que en realidad muchos preparan las casas para recibir a las familias y se van de vacaciones (…) lo que hace que el 25 saquen la basura porque se van para afuera, que hacen que sea extraordinaria”.



El Partido Nacional pidió ayer al gobierno decretar la emergencia sanitaria por la situación de la basura: son varios los barrios que siguen siendo escenario de decenas de contenedores desbordados.



El edil blanco Diego Rodríguez exigió adoptar la medida ya que "el sistema de la IMM en materia de limpieza es malo; no se puede justificar lo injustificable, además es una falta de respeto, es una reverenda tomadura de pelo a la gente, hace 27 años que el Frente Amplio es gobierno" en la comuna.



Pero Nopitsch Sostuvo esta mañana que la de Rodríguez es "una declaración absolutamente política que no se sostiene".



"Hay algún barrio que está complicado", reconoció el jerarca, pero agregó que "hemos contratado cuanta empresa hay para que colabore".



"Estamos lejos de la emergencia sanitaria", aseguró.



Nopitsch dijo que hay que "trabajar en varios aspectos" y que una de las primeras cosas es que desde la comuna deben hacerse "responsables de lo nuestro", por lo que decidieron comprar otros 10 camiones recolectores y en enero "llegan 10 mil contenedores nuevos que tienen un 30% más de capacidad que los anteriores".



En cada municipio, además, se están estableciendo puntos verdes, "que son un lugar con guardia que es donde se puede ir a tirar residuos de volumen que no sea basura domiciliaria", por ejemplo una podas, explicó.



"Estamos buscando alternativas pero no vale solamente la gestión municipal, sino que todos los montevideanos tenemos que cambiar los hábitos en el tema del uso de la disposición de la basura", concluyó Nopitsch.

