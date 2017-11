Institución de Derechos Humanos convocada a comisión por sus críticas a la Suprema Corte

La Institución de Derechos Humanos (Inddhh) fue convocada a una comisión parlamentaria por las críticas a la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucional la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad —incluyendo la tortura— cometidos durante la dictadura.



Para el diputado nacionalista Pablo Abdala, no "parece prudente" que Wilder Tayler, integrante del consejo directivo de la Inddhh, señalara en una entrevista que la SCJ tuvo una intención aviesa en su dictamen, informó Radio Montecarlo.



En una declaración difundida semanas pasadas en su sitio web, la Inddhh expresó su "profunda consternación" por los contenidos de tal sentencia, y recordó que fue dictada por una mayoría de tres de sus ministros. La institución dijo sentir "la obligación de llamar a la reflexión sobre los nefastos efectos que acarrea la opción tomada por la mayoría de la SCJ".



Además agregó que "esta no es la primera vez que las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país se ven defraudadas por la SCJ", y recordó que "desde 1988 cuando la corporación declaró (en fallo similarmente dividido) la constitucionalidad de la ley de Caducidad —entendiendo además que aquella norma no violaba la independencia judicial—, hasta el fallo que hoy motiva esta comunicación, varias sentencias han contribuido a consolidar un grado de impunidad sin parangón en la región".