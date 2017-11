Insólito: cadena humana de seis obreros para descargar ladrillos a poca distancia de camión

El método de las cadenas humanas para bajar y pasar cargas pesadas es común, sin embargo en pocas horas se viralizó un video que muestra a un grupo de seis obreros de una empresa privada de construcción mientras se pasan ladrillos de mano en mano.



Lo que llamó la atención e incluso indignó a varios fue que la distancia entre un trabajador y otro es muy acotada lo que, según algunos, podría solucionarse si se disminuyeran la cantidad de obreros que participan en el trabajo.



Para Alberto Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Puertos (ANP) y encargado de contratar a la empresa para la que trabajan los obreros implicados, el video resulta "simpático" y no pasa de ser "una anécdota", explicó a Telenoche.



En las imágenes "se ve como van bajando la carga en una forma media cómica, porque las distancias son bastante chicas, pero es usual ver que hagan cadenas", explicó Díaz y agregó "lo simpático del video es que hay mucha gente en pocos metros".



Al respecto de si considera que son innecesarios tantos trabajadores para la tarea, Díaz indicó que "para nosotros el trabajo está contratado y no es un detalle que tengamos que ver si se puede hacer con menos personas o más".



De todas formas, el presidente de la ANP explicó que este tipo de situaciones no implican una pérdida económica, "estas cosas se hacen por concurso de precio o licitación en un llamado, el que gana es el que en teoría nos cotizó a mejor precio".



"Nosotros tenemos un equipo de Seguridad y Salud Ocupacional que vela por otras cosas, por ejemplo que la gente tenga los chalecos o que esté enganchada si está trabajando", expresó.