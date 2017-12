Inminente pronunciamiento blanco sobre Bascou

Esta semana, la Comisión de Ética del Partido Nacional se expedirá sobre el informe de la Junta de Transparencia y Étíca Pública (Jutep) que cuestionó duramente al intendente de Soriano, Agustín Bascou. El informe será analizado esta semana en el Directorio blanco. La Jutep considero que Bascou actuó por fuera de la ley al permitir que vehículos municipales cargasen combustible en estaciones de servicio del sello Ancap en la ciudad de Mercedes que eran de su propiedad. También lo cuestionó por no haber informado en el momento de asumir la intendencia que tenía otra estación de servicio en Dolores (segunda ciudad de Soriano).

La semana pasada los ediles blancos que responden al intendente Bascou en la Junta Departamental de Soriano, luego de que el coordinador del grupo Raúl Bruno leyera una declaración, dejaron sin quórum al cuerpo que iba a analizar la propuesta frentista de elevar un pedido al Senado para que analizara la conducta de Bascou.

El edil frentista Carlos Susaye dijo a El País que el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, adjuntó a la denuncia contra Bascou que originalmente hiciera el Frente Amplio el pronunciamiento de la Jutep. Susaye señaló que quizás haya ediles blancos que cambien su postura de oponerse a que el Senado trate la denuncia si el directorio nacionalista adopta esta semana una medida más dura contra Bascou. Hasta ahora, Bascou recibió un "apercibimiento" de la máxima autoridad nacionalista pero el sector Todos (que responde al senador Luis Lacalle Pou) quería que se le retirasen sus derechos partidarios. Bascou integraba Alianza Nacional (grupo del senador Jorge Larrañaga) que inicialmente lo defendió pero luego se desvinculó de ese sector.

Bascou asegura que no renunciará a la intendencia y de hecho ha estado muy activo en la defensa de su gestión. Según el diario "Crónicas" de Mercedes, dijo que "la Intendencia de Soriano es una locomotora de hacer obras". "No hacemos magia, se trabaja con disciplina, con dedicación para abordar los temas que la gente necesita. Nosotros vamos y hacemos, damos respuesta al vecino. Si pretenden sacarnos del foco del trabajo, no lo lograrán", señaló.