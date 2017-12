Inminente acuerdo con Europa

La Unión Europea y el Mercosur, tras 22 años de negociaciones que tuvieron impulsos y períodos de letargo, se encaminan a firmar esta semana en Buenos Aires un acuerdo marco que todavía no está claro qué nivel de concreción tendrá en cuanto a reducciones arancelarias pero que, de todas formas, marcará un punto de inflexión para el bloque sudamericano que lleva años sin poder exhibir logros en materia de entendimientos con otros actores importantes del comercio mundial. El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo anoche a El País que se firmará en Buenos Aires un entendimiento que será un marco y que los ajustes finales del acuerdo probablemente se concreten en la cumbre de presidentes del Mercosur a realizarse en Brasilia el próximo 21 de diciembre.

La Unión Europea pidió al Mercosur llevar su oferta de apertura del 89% del universo arancelario al 90%. "No hay problema en eso. Quedamos en que ambos íbamos a movernos un poco para el martes recibir otra propuesta", dijo el ministro. El interés fundamental del Mercosur es que el bloque europeo acepte subir su oferta que hoy implica aceptar solamente 70.000 toneladas de carne vacuna anuales, señaló el ministro. Las conversaciones serán intensas hoy y mañana.

El presidente Tabaré Vázquez viajó a la capital argentina a participar en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires de la XI reunión de ministros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en la que están participando 80 ministros y 4.000 delegados de los 164 países miembros que se extenderá hasta el miércoles en la capital argentina. Y allí enfatizó que "Uruguay reitera la necesidad de preservar y fortalecer un sistema multilateral de comercio por dos razones fundamentales: como instrumento para la gobernabilidad global y como forma de fortalecer un sistema multilateral en su conjunto en lo comercial y de relacionamiento de la comunidad internacional". "No pedimos excepciones ni privilegios, sino oportunidades sobre bases sólidas para todos", dijo el mandatario, quien reflotó el histórico discurso uruguayo contra el proteccionismo agrícola.

Uruguay junto con Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guyana, México, Paraguay, Perú y Surinam firmaron un acuerdo en el que enfatizaron la necesidad de preservar y defender el sistema multilateral de comercio". Vázquez se reunió con su colegas de Argentina (Mauricio Macri), de Paraguay (Horacio Cartes) y de Brasil (Michel Temer), para analizar la situación.

Acuerdo de fondo.

Pero la reunión se perfila como algo más que un simple escenario para que se apruebe una declaración altisonante de las que abundan en este tipo de cumbres. Esta vez sí parece que habrá un acuerdo con la UE que se llamará Acuerdo Marco de Asociación Intrarregional y que tendrá aspectos comerciales, políticos y de cooperación, según informó el diario argentino La Nación.

Para el Mercosur es central que la UE mejore su oferta de octubre pasado de aceptar 70.000 toneladas anuales de carne vacuna. El año pasado de los US$ 90 millones que Uruguay pagó en aranceles para colocar sus productos, US$ 70 millones correspondieron a lo que hubo que pagar para introducir carne vacuna, según dijo a El País Guillermo Villa, representante de la Federación Rural en el Instituto Nacional de Carnes. "Sin una cuota razonable para carne, el tratado para Uruguay deja de ser atractivo", sostuvo el productor.

Es que en 2016, las exportaciones de carne de Uruguay fueron el 17% del total, unos US$ 1.443 millones. Y las 70.000 toneladas representan menos que ofertas anteriores, algo que no aceptan los cuatro países del Mercosur, todos ellos exportadores de carne vacuna. De hecho, Brasil reclama 280.000 toneladas. La oferta europea parece mezquina porque supondría la apertura de no más del 1,5% del mercado del Viejo Continente. Jorge Riani, presidente de la Federación Rural, dijo a El País que "aspiramos a muchísimo más". De hecho, en 2004 la Unión Europea, que tenía menos integrantes, ofreció comprar 100.000 toneladas por año. La carne vacuna una y otra vez parece como un escollo para superar para llegar a un entendimiento.

El Mercosur, por su parte, estaría dispuesto a realizar concesiones para la apertura gradual en un plazo de 15 años (lo que dependerá del bien) para abrir sus mercados a los productos industriales europeos, en particular de bienes vinculados a la informática y a la industria automotriz. En el rubro agrícola, el principal reclamo de los europeos se vincula a las "indicaciones geográficas". Piden una protección especial para productos cuyos nombres hacen referencia a regiones de Europa como el champagne, el queso roquefort, y el queso parmesano. El gobierno uruguayo, por intermedio de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, hizo pública la lista de indicaciones geográficas que la UE pretende proteger, y abrió un mecanismo de consulta abierta para que se expresen las industrias y los productores nacionales que utilizan esos nombres, informó La Diaria. Hay también aspectos vinculados a la propiedad intelectual que deben ser negociados.

El bloque europeo cerró asociaciones comerciales con México, Canadá, Japón, Singapur y Vietnam. El acuerdo que negocia con el Mercosur equivaldría, por el volumen de intercambios, a 7 veces lo acordado con Canadá y 5 veces lo que firmó con Japón. Dentro de la UE, Alemania, España e Italia aparecen como los países más proclives a sellar un acuerdo con el bloque sudamericano. Francia, Irlanda, Polonia aparecen como más renuentes (ver nota aparte). La delegación europea en Buenos Aires es "pesada". Están los comisarios de la unión de Comercio, Cecilia Malström (sueca), y de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan (irlandés), quienes tendrían reparos hacia el acuerdo.