Preocupación en Inisa: nuevo CPP "entorpece un trabajo que viene con mucha agilidad"

Gabriela Fulco, presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), habló esta mañana en el programa Inicio de Jornada de radio Carve sobre la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP).



El nuevo CPP extiende los plazos en que la Justicia puede dictar una sentencia definitiva hacia menores, y ahora en lugar de ser entre los 60 y 90 días, se extiende hasta los 150 días.



Fulco opinó que "la extensión de la prisión de 150 días para menores no tiene mucho sentido".



"Estamos expectantes", agregó, señalando que este cambio "es algo que es difícil de comprender, en cuanto Uruguay había dado un paso importante a través de Código de la Niñez y Adolescencia en determinar los 60 y 90 días para la resolución final en casos que involucrara menores de edad. En eso el país se aggiornó a lo que es la normativa internacional en materia de privación de libertad".



"Esta extensión que ahora pasa a ser de 150 días no tiene mucho sentido, entorpece un trabajo que viene con mucha agilidad donde ya hay costumbre y un ejercicio del Poder Judicial de resolución de los casos de los menores entre los 60 y los 90 días para que en el caso de encontrar una responsabilidad pasen a un centro de permanencia, ya definiendo una medida socioeducativa y su tiempo. O si le corresponde una medida no privativa de libertad", sostuvo Fulco.



Agregó que "teniendo eso aceitado y en ejercicio y cumpliendo con los tiempos, esta extensión de plazo no entendemos a qué se debe, en cuanto a que recrudece la mirada y el foco sobre la punición hacia los adolescentes".



La jerarca sostuvo que "por otro lado, nosotros tenemos una capacidad locativa limitada. en este momento si bien no registramos hacinamiento (...) estamos desde hace unos meses con una baja importante de registro de ingreso adolescente".



Según Fulco "el foco de la criminalidad, a pesar de que hay un a percepción distorsionada en la ciudadanía, de que esta puesto en el mundo juvenil, no es así, los números y la estadista lo muestra".



El cambio en el nuevo CPP "nos podría complicar desde el punto de vista del cupo y las condiciones, y también de los recursos humanos para hacernos cargo de un tiempo mayor de permanencia en el régimen de cautelar en un centro q tiene capacidad para 90".



"No se entiende realmente y es algo que seguramente señalaran los organismos internacionales como negativo para el país. Ha habido un retroceso", señaló.



Pero añadió que están "expectantes" porque "quizás, tenemos la esperanza de que los jueces mantengan el ritmo de trabajo que traían hasta ahora y que hasta ahora se han podido resolver las causas entre los 60 y los 90 días, esperamos que no tenga por qué extenderse a pesar de que la ley ya lo habilita. Apostamos a que los jueces mantengan esa línea de trabajo".

