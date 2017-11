Indagan cuentas de Cementos del Plata

Ancap invirtió 148,5 millones de dólares en el negocio de la cal a través de la empresa privada de su propiedad, Cementos del Plata. Esa sociedad anónima construyó plantas de producción de cal en Treinta y Tres para proveer a la usina de Candiota. Con ese material, la central nuclear minimiza el impacto de la lluvia ácida provocada por la quema de carbón.

En la investigación del Juzgado de Crimen Organizado de 1° Turno sobre las denuncias de la oposición sobre eventuales irregularidades en la gestión de Ancap entre 2010 y 2015, hay un capítulo sobre el acuerdo entre la empresa Cementos del Plata y la Sociedad Térmica de Generación de Electricidad (Cgtee), perteneciente a Eletrobras, el organismo del gobierno brasileño responsable de la generación y distribución de energía eléctrica.

La jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, y el fiscal de dicha materia, Luis Pacheco, investigan si la empresa Cementos del Plata posee una cuenta en Estados Unidos y si mediante la misma, se hizo algún pago a Cgtee. Esa empresa compra 12.000 toneladas de cal mensuales provenientes de las plantas de piedra caliza de Treinta y Tres.

Pacheco solicitó a Larrieu que curse un pedido de informes a Cementos del Plata sobre si esta firma posee o no cuentas en un banco de Estados Unidos. La respuesta de Cementos del Plata llegará al juzgado dentro de una semana, indicaron a El País fuentes judiciales.

Ese no es el único negocio de Cementos del Plata investigado por la Justicia Especializada en Crimen Organizado. La empresa le otorgó adelantos por US$ 2,4 millones a Pleno Verde que se encarga de trasladar la cal de Treinta y Tres a la usina de Candiota. La contratación de esa empresa de transporte de origen brasileño se realizó en forma directa.

En el juzgado, autoridades de Cementos del Plata alegaron que la decisión de otorgar anticipos a Pleno Verde se debió a que era imprescindible mantener la logística del negocio y que estos se entregaron porque dicha empresa no recibió los volúmenes de cal para transportar y por ello sufrió problemas económicos.

El Directorio de Ancap respaldó la decisión de Cementos del Plata de otorgar esos adelantos a Pleno Verde.

Los autoridades de Cementos del Plata argumentaron en el juzgado que no se hizo un llamado a licitación para contratar a empresas de transporte y se optó por acordar con Pleno Verde porque la usina de Candiota precisaba la cal en forma inmediata y no podía esperar los seis meses que demoraba la licitación. Agregaron que en Uruguay no había suficientes camiones tolvas (cerrados) para transportar la cal a Brasil.

EE.UU.

En el último mes, la Justicia indagó a exdirectores de Ancap sobre las capitalizaciones millonarias realizadas a empresas subsidiarias como Cementos del Plata, ALUR (alcoholes y derivados), Ducsa (distribución de combustibles) y Carboclor (una petroquímica del organismo que opera en Argentina). El 17 de octubre pasado, Larrieu y Pacheco indagaron al exdirector de Ancap, Juan Gómez, sobre las multas que pagó Cementos del Plata a la usina de Candiota por no cumplir con volúmenes y calidad de cal acordado.

Jueza Larrieu: ¿Las multas le eran pagadas por Cementos del Plata en efectivo o se descontaban en cada uno de los envíos de cal a Brasil?

Gómez: Es un tema de las áreas de Cementos del Plata.

Fiscal Pacheco: ¿Cementos del Plata tiene cuentas bancarias en Estados Unidos?

Gómez: Lo desconozco.

Gran inversión en terrenos.

Para armar el negocio de la cal, Ancap financió el proyecto invirtiendo en Cementos del Plata en tres oportunidades hasta llegar a US$ 148,5 millones. Se compraron campos en Treinta y Tres. Además de edificar dos plantas, se tendieron 26 kilómetros de cableado eléctrico. "Se crearon puestos de trabajo en un departamento que lo necesitaba", dijo un gerente de la firma a la Justicia.