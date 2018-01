Incendio y saqueos en el "bagashopping" de Salto

Los principales puestos del emblemático "bagashopping" o el "Paseo de Compras" como lo llamó el exdirector de Aduanas Víctor Lissidini, fueron presa de un voraz incendio que se desató sobre las 15.30 del primer día del año.

Las pérdidas han sido millonarias a pesar de que arriesgando sus vidas decenas de comerciantes y familiares desafiaron el fuego y el humo y se introdujeron en las precarias construcciones para rescatar su capital en medio de la conmoción de vecinos y curiosos que se acercaron para presenciar la dantesca escena.

La Policía se vio desbordada al inicio para cercar el amplio radio que ocupan los 300 puestos que se ubican en el en entorno del Estadio Merazzi del Club Ferro Carril y los actos de saqueos en la confusión no se hicieron esperar a la vez que la aglomeración de vehículos para cargar lo rescatado saturaba la zona. El tránsito colapsó por una hora.

La falta de hidrantes de OSE en esta parte de la ciudad fue uno de los obstáculos con el que se enfrentaron los Bomberos al momento de vaciar sus cargas y largo era el recorrido para el abastecimiento mientras se coordinaba el apoyo de la Intendencia y de la propia OSE con sus cisternas.

Quienes conocen este paseo de compras no se extrañaron de lo que aconteció ante la precariedad y lo inflamable de los materiales con que están construidos los locales, y las pérdidas pudieron ser de mayor magnitud de no ser por el accionar de tres retroexcavadoras municipales que dirigidas por los bomberos comenzaron a derribar en dos sectores varios puestos a manera de corta fuego para impedir que las llamas se propagaran y ante el viento que lo conducía por la calle que corre por el norte.

Llantos, gritos y reproches se escuchaban desde todos lados en medio de la desesperación de los puesteros que anoticiados de la situación no daban crédito de lo que sucedía en una jornada tan especial y en la que los damnificados se preparaban para las ventas de Reyes en un día de descanso.

"Me quedé en la calle. Todo lo que hice en las ventas de Navidad y fin de año ya lo había invertido en mercaderías para Reyes, recuperé muy poco y la mayoría dañado", gritaba una mujer con los ojos enrojecidos de lágrimas y el efecto del humo.

Las llamas de este incendio podían apreciarse desde larga distancia y las explosiones a medida que el fuego avanzaba se transformaban en un mayor peligro para las personas que se resistían a alejarse de sus puestos y varios fueron los traslados que debieron realizar las emergencias móviles por inhalación de humo.

Mientras esto sucedía y la policía trataba de controlar la situación con el desvío del tránsito y de la seguridad misma, varios jóvenes fueron detenidos cuando intentaron llevarse prendas y comestibles en medio de la confusión.

"Soy inundado y vine a dar una mano para ayudar a sacar la mercadería, no robé nada, no me peguen mas, suéltenme", gritaba uno de los hombres entregados a la Policía al ser sorprendidos con las manos en la masa.

El fuego sobre el que no se conoce el origen pero sí que se inició por el sector de Ruta 3 y se fue extendiendo luego hacia Juan H. Paiva, consumió entre 30 y 40 puestos y en su mayoría eran de los mas surtidos en el rubro vestimenta y zapatería.

La interrogante sobre la futura reconstrucción de estos puestos que siempre han sido cuestionados por el Centro Comercial y algunos organismos del Estado se plantea ahora en si la Intendencia autorizará más obras en esas condiciones. Por lo pronto al haber sido derribados ayer en la emergencia, podría ser una decisión definitiva porque si bien en su momento se construyeron en el predio de Ferro Carril, con el tiempo se fueron extendiendo a los espacios públicos.

Asimismo el Departamento de Salud e Higiene de la Intendencia comenzará a inspeccionar la mercadería.