Incendio en edificio conmovió el Cordón

Un edificio de 70 apartamentos ubicado en la avenida 18 de Julio debió ser evacuado ayer en medio de un voraz incendio. Entre 25 y 30 personas debieron abandona surs viviendas, siete de ellas fueron ingresadas en distintos centros de salud afectadas por el humo tóxico, según informó la vocera de Bomberos, Mariela Vivone.

Un bombero bajó en brazos, desde el décimo piso, a una mujer de 96 años de edad que fue atendida de inmediato por un equipo médico. Otra mujer de 74 años de edad fue derivada al sanatorio Casmu inconsciente, afectada por la inhalación de monóxido de carbono.

El fuego y el humo tomaron el antiguo edificio Ferrosmalt, ubicado en 18 de Julio 2037 entre Martín C. Martínez y Pablo De María, que alberga en su planta baja el sector recaudación del Impuesto de Primaria.

Los bomberos dispusieron de una importante cantidad de efectivos y equipamiento ya que debieron actuar en dos frentes, uno sobre la avenida 18 de Julio y otro por la calle Colonia. Tres vecinos de los pisos más altos fueron evacuados mediante una grúa de 68 metros de altura.

La primera llamada que recibieron los bomberos ocurrió a la hora 15:40. Si bien resta la parte final de la pericia técnica, de manera extraoficial se maneja que el fuego se desató en el apartamento 406 tras un cortocircuito en un freezer.

El morador intentó sin éxito sofocar las llamas con tres extinguidores y ninguno funcionó. Tampoco pudo utilizar una manguera, según explicó el hombre a los bomberos.

Un grupo de obreros que se encontraban trabajando en la vereda ingresó al edificio para rescatar al hombre que se había quedado para intentar salvar a sus gatos, según contaron los trabajadores.

La potencia del fuego llevó a que los vecinos que residen entre el cuarto y el décimo pisos quedaran aislados.

Algunos testigos que estaban sobre la vereda de 18 de Julio confirmaron a El País que en los primeros minutos se escucharon gritos y que cayó un zapato desde gran altura. Creyeron que se trataba de una discusión pero en realidad era un pedido de socorro.

Rápidamente, el fuego tomó el apartamento y avanzó hacia otros pisos. Vivone explicó que por un efecto de "propagación exterior" tomó fuego el apartamento 506. Los bomberos lograron evitar que las llamas avanzaran sobre un apartamento lindero.

El joven Juan Peyrot estaba estudiando cuando se originó el fuego. "Los vecinos comenzaron a gritar, cuando salí ya todo estaba envuelto en humo. Intenté bajar y no pude, atiné a subir a la azotea. Estuve un rato largo hasta que me bajaron los vecinos", afirmó el estudiante.

Antonio Bonifacio, un odontólogo jubilado, estaba en su casa cuando recibió una llamada de su señora. "Me dijo que se estaba incendiando el piso cuatro y que tuviera cuidado, pero creí que no había nada. A la media hora veo que una humareda negra comienza a penetrar en mi apartamento. No se podía respirar. Me empecé a asfixiar a pesar de que la ventana estaba bien abierta", narró.

Debido al intenso operativo, el tránsito sobre la principal avenida de Montevideo estuvo cortado durante varias horas.

Mascotas.

En el siniestro fallecieron dos gatos pertenecientes al dueño del apartamento donde se inició el fuego, según confirmó el propio director nacional de Bomberos, Leandro Palomeque. La muerte de ambos animales provocó gran dolor entre los vecinos y generó angustia en otros cuyas mascotas permanecían dentro del edificio.

El propio Palomeque fue responsable de rescatar a un pequeño gato. A pesar del intenso humo que salía del edificio, el director se puso el traje antiflama, el casco rojo y las botas de goma y subió.

Rato después bajó y se aproximó a una pareja que lo esperaba en la mitad de la avenida, detrás del camión hidrante. Abrió el bolsillo derecho y sacó a un pequeño gato negro.

Una joven, visiblemente emocionada, recibió al animal y agradeció con una sonrisa al oficial.

"Lo adoptamos hace tres días", afirmó mientras abrazaba al pequeño animal.

Cerca de las 6 de la tarde un efectivo de Bomberos bajó con una perra boxer que vivió todo el incendio en uno de los apartamentos más altos. La esperaban sus propietarios, una joven pareja que se encontraba angustiada en la vereda.

Parque Batlle.

En la mañana de ayer, en tanto, otro incendio registrado en una vivienda en Parque Batlle dejó como saldo a ocho personas intoxicadas: dos habitantes de la vivienda y seis policías que intentaron rescatarlos. El fuego se originó en la casa ubicada en Avenida Américo Ricaldoni y Atilio Narancio, informó Montevideo Portal.

Un hombre y su hijo, que se encontraban dentro de la casa, resultaron intoxicados con monóxido de carbono.

Lo mismo sucedió con seis efectivos que ingresaron a la casa a rescatar a ambas personas. Tres de los agentes fueron derivados de urgencia a un centro asistencial.

Un día negro.

Dos pisos del edificio que dan a la calle Colonia quedaron destrozados (arriba). El fuego destruyó todo a su paso tras iniciarse en el apartamento 406 (sobre estas líneas). Los bomberos debieron asistir a los vecinos que fueron afectados por el humo tóxico (arriba, derecha).

En las tareas de búsqueda y rescate durante el incendio, algunos efectivos de Bomberos debieron ser asistidos al ser afectados por el humo (derecha). Luego de cuatro horas de intenso trabajo el incendio pudo ser controlado. Ahora queda la etapa de evaluación.