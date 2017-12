Millonaria incautación: Fingerlings, muñecas y superhéroes truchos llegaban a Uruguay

La Dirección Nacional de Aduanas informó que esta semana se realizó una incautación de miles de juguetes truchos que ingresaban a Uruguay para pasar luego a Argentina.



Aduanas informó que el valor total de la incautación supera los US$ 4.400.000.



Los juguetes estaban en dos contenedores que venían de China, ingresaban a Uruguay con destino Argentina. La mercadería fue inspeccionada por la División Propiedad Intelectual, Lavado de Activos y Narcotráfico en el Módulo Florida del Puerto de Montevideo y se detectó que eran de marcas falsificadas como Marvel, DC Comics, Pokemon, Spiderman, Hasbro, Dragonball Z, Lego, Starswars.



Eran aproximadamente 328.000 unidades.



El monto de lo denunciado en el primer contenedor de juguetes es de $ 69.709.500, mientras que en el segundo totaliza $ 57.867.500, lo que suma un total de $ 127.577, equivalente a más de US$ 4.400.000.



Entre los juguetes incautados había muñecas Barbie, superhéroes varios y los Fingerlings, que están de moda en el mundo y cuya la versión original en Sudamérica aún no está disponible. Lo que sí hay es falsificaciones, y esta es la primera vez que logran frenar la entrada de estos codiciados juguetes.



Virginia Cervieri , de Cervieri Monsuárez & Asociados, la firma que representa a las marcas involucradas y que realizó la denuncia, dijo a El País que los Fingerlings son un furor en distintos países y que en Amazon, por ejemplo, están agotados.



Es un muñeco de un pequeño mono que está disponible en diferentes colores y que interactúa con el niño, se puede enganchar de un dedo, de una cuna, de un lápiz, y mueve los ojos, habla, interactúa, explicó.



Y dijo que en Sudamérica se han detectado falsificaciones en varios países, entre ellos Uruguay. Cervieri destacó que estos juguetes que no son originales “no tienen nada que ver” con los verdaderos y que solamente se asimilan en la “apariencia” y en “el empaque”. Pero son “contrarios a las normas de seguridad” que deben tener los juguetes para entrar en contacto con bebés y niños.