El impuesto a militares jubilados camino al fracaso

El impuesto a los retirados militares va camino al fracaso, porque no tendría los 50 votos del Frente Amplio para ser aprobado. Se someterá a votación la próxima semana, pero no podrá ser sancionado por la negativa del diputado Darío Pérez de la Liga Federal.

Fuentes cercanas al legislador dijeron a El País que la decisión formal se tomará en unos días, pero no hay voluntad de Pérez de acompañar el proyecto. Como la oposición no lo vota (incluido el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio), la iniciativa que es indispensable para bajar el déficit de la Caja Militar, quedará por el camino.

El País quiso comunicarse con el diputado de la Liga Federal, pero este no respondió al llamado. De todos modos, fuentes cercanas a él indicaron que definió no votar en el entendido de que no puede acompañar otro proyecto de ley que sea inconstitucional y suponga una doble imposición, ya que las jubilaciones militares ya están gravadas con el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS).

Según el proyecto remitido al Parlamento por el Ministerio de Economía, el impuesto se cobrará a militares retirados, jubilados y pensionistas que ganen más de $ 54.000.

El proyecto de ley grava a los militares con el objetivo de reducir en un 10% las transferencias que se hacen desde Rentas Generales al Servicio de Retiros y Pensiones, que en 2016 representaron US$ 484 millones. La aprobación de la iniciativa viene siendo reclamada con insistencia por el Ministerio de Economía con el objetivo de reducir el déficit de la Caja Militar.

Un estudio de constitucionalistas de la Universidad de la República advierte que el proyecto de ley a estudio es inconstitucional por violar el artículo 67, el cual indica que por insuficiencia de recursos no se puede volver a gravar sino que se debe recurrir "a la asistencia financiera del Estado".

El proyecto fue trabado a finales del año pasado por el Movimiento de Participación Popular (MPP) que reclamaba estudiar en paralelo una reforma de toda la Caja Militar. Pero tomó impulso en los últimos días de noviembre al ser sancionada en el Senado.

Pérez votó otras leyes que fueron consideradas inconstitucionales, como por ejemplo la que postergaba el pago a los funcionarios judiciales, aunque luego se arrepintió.