IMM dará una "vueltita de tuerca" al sistema de bicis

A mediados de este año 2017 la Intendencia de Montevideo anunció la extensión del sistema de bicicletas públicas Movete al 100% para aumentar su cobertura; de 8 estaciones se pasaría a 16 y de 100 bicicletas a 200. También se informó que adquiriría 60 bicicletarios para instalar en diversos espacios públicos.

Esa iniciativa y su inminente implementación, todo resuelto cuando ya Pablo Inthamoussu estaba al frente del departamento de Movilidad, ahora se deja de lado, o en el mejor de los casos en suspenso. Se estima que el Movete necesita una imperiosa "vueltita de tuerca" para hacerlo más accesible, así lo expresó el jerarca.

Para eso, la comuna aguarda que empresarios locales o de cualquier parte del mundo colaboren con su experiencia y presenten ideas, sugerencias o proyectos innovadores —y hasta patrocinantes— para ampliar el sistema de bicicletas públicas de Montevideo.

Una vez que la IMM reúna todos los datos que busca definirá cuál será el camino a seguir, si se hará una licitación, o habrá un convenio o compras.

La información y propuestas a entregar a la Intendencia deberán referirse a nuevas tecnologías, sistemas de operación y cualquier tipo de modelos de negocio pertinente.

Al primer encuentro realizado el pasado martes en el Salón Dorado para tomar contacto con esa solicitud amplísima concurrieron unas cincuenta personas, entre empresarios y otros interesados.

Montevideo

Cuenta con 35 km de infraestructura para uso de bicicletas. Se prevé aumentar esa distancia con una ciclovía que se ubicará a ambos lados del cantero central de Br. Artigas, con una extensión de 3,5 km, desde la avenida 18 de Julio hasta la Rambla.

Bogotá

Es la ciudad que cuenta con mejor infraestructura para los ciclistas. Se registran 611.472 viajes en bici por día. El trazado permite una movilidad continua.

Desde la mesa de jerarcas y técnicos de la Intendencia, en la que estaba Inthamoussu, se respondió en general que el deseo era hacer un llamado a expresiones de ideas para acercarse a la diversidad de modalidades antes de elegir la herramienta, porque en el futuro programa "puede entrar la publicidad, la participación social, puede ser un sistema con estaciones o sin estaciones, podría volverse incluso a estaciones con personal a cargo, o patrocinadas por una empresa".

Después de una breve presentación de la actual realidad del tránsito en biciccleta por Montevideo, se especificó que el objetivo del data room era acercarse a un sistema eficiente, amigable, sencillo y cómodo, algo que el Movete, que tiene un 70% de usuarios de Montevideo y un 30% de turistas, no parece brindar porque "dejó de ser ya una propuesta de punta".

Cuando en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo se dio la palabra a los presentes, más de uno intervino revelando su confusión con una serie de múltiples interrogantes.

Pedal y contrapedal.

Un representante de una empresa francesa señaló que no comprendía qué beneficio le reportaría entregar todo su conocimiento a cambio de nada.

—¿Yo tengo que decir los años de contrato, cuántas bicicletas voy a ofrecer? Voy a entregar una oferta con un modelo económico y no sé cómo se va a barajar después; si no hay licitación yo me quedo con todo mi saber, mi know-how, en la mesa. Eso no es nada. Me están pidiendo todo lo que sé, y no sé qué va a pasar. Voy a meter todo en mi oferta como si fuera una licitación pero no es. Es un poco fuerte—.

Inthamoussu le contestó: "En principio, cualquier modelo que la Intendencia resuelva va a ser por licitación; el país tiene la modalidad de iniciativa privada, que se usa. Nosotros expresamos nuestra intención de mejorar y agrandar el área de cobertura. Cuanto más bicicletas mejor. El modelo de negocios lo propondrán ustedes".

Otro representante de una empresa americana preguntó por los plazos que se estarían manejando para la propuesta, si 2018 o 2019.

Inthamoussu le informó: "la apertura es total, estamos con las orejas bien abiertas", pero agregó que no se tiene pensado cuándo se hará la licitación para el gran cambio ni si se llegará a esa instancia puesto que tampoco la IMM descarta limitarse a convocar ofertas solo para ampliar el actual Movete.

Ante la consulta de la empresa española Movie Drive sobre si existe un límite máximo de bicicletas o estaciones a autorizar, la respuesta de las autoridades fue negativa. El sistema se irá ampliando por etapas o podrá imponerse uno distinto, de una vez, si apareciera un gran patrocinante.

No ya un emprendedor sino una usuaria de las bicis advirtió que antes de buscar tecnología de punta hay que reconocer que las 80 bicicletas del Movete deberían estar siempre andando, cosa que no ocurre porque no existe un circuito de ciclovías sino "segmentos desparramados". Se quejó también de que se hayan reinstalado tres estaciones de la Ciudad Vieja en donde aún no hay ciclovías, lo que obliga al ciclista a confundirse con ómnibus y autos .

SOBRE DOS RUEDAS Y SIN MOTOR El mapa de bicisendas y ciclovías

El local de atención al usuario de las bicicletas públicas de Montevideo se encuentra en Zelmar Michelini 1309, entre 18 de Julio y San José. Si el usuario solicita allí un folleto o mapa que le informe acerca de dónde hay ciclovías o bicisendas obtendrá una respuesta muy amable pero negativa. No hay mapa ni folletos, salvo una hojita para ver en el lugar y limitada a la Ciudad Vieja.

Los ciclistas urbanos por edades

La mayor parte de los usuarios del sistema de bicicletas públicas de Montevideo son jóvenes de 18 a 29 años de edad, pero los que las usan más tiempo son personas de 30 a 39 años, la mayor parte mujeres, una particularidad de la capital uruguaya que no se da en otros países de América que apostaron a incentivar este tipo de transporte público a través, por ejemplo, de bicisendas y ciclovías.

Un sistema restringido a 80 bicis

Las bicicletas públicas en Montevideo están disponibles todos los días en el horario de 7:00 a 20:00. El sistema cuenta apenas con 80 bicicletas y ocho estaciones, cinco de las cuales permanecen en la Ciudad Vieja y tres se trasladaron a puntos céntricos: Plaza Fabini, explanada de la Intendencia de Montevideo y Terminal de ómnibus de la calle Río Branco y Galicia.

Mujeres de Uruguay a la cabeza

Un estudio del BID de esta década indica que Montevideo —seguida de Córdoba en Argentina y Ciudad de México— tiene el porcentaje más alto de viajes hechos en bicicleta por mujeres (40%). En Latinoamérica, Montevideo figura tercera en el total anual de ciclistas heridos por cada 100.000 habitantes (13,8). Rosario —de Argentina— es la que más heridos registra (43,8).