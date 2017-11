Una iglesia denuncia a jueza de Cerro Largo

Lafranchi dijo a El País que la denuncia la hace la Iglesia de Dios en el Uruguay Misiones Mundiales y es "por mala praxis, de la que hemos sido víctimas", dijo.

Según la denuncia contra la jueza, el problema se produjo cuando la congregación le ofreció "una changa" a uno de sus asistentes, a modo de ayuda y sin comprometer a la iglesia, que consistía en trasladar trabajadores de mañana y recogerlos de tarde en el parque eólico de Arbolito en el Cerro Largo. El trabajo se extendió un mes y medio, al cabo del cual se le citó para cobrar lo acordado que ascendía a $ 38.000. "No solo no concurrió a cobrar sino que planteó una demanda laboral a la Iglesia de Dios Misiones Mundiales, la cual no tenía nada que ver en el asunto", dijo.

Sostiene el denunciante que teme "estar ante magistrados que no fueron objetivos, éticos ni profesionales ya que la iglesia ha sido literalmente robada". "Nuestro caso careció de garantías jurídicas. Se condenó a una iglesia a pagar más de $ 400.000 a una persona a la cual ésta no le debía nada", señaló.