No hubo acuerdo: controladores aéreos siguen con medidas de no atender despegues

El conflicto y las medidas que desde primera hora de este lunes comenzaron por parte de los controladores aéreos continúan.



Esta mañana se realizó una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo, en la que participaron representantes de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay, el Ministerio de Defensa, representantes de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica y del Ministerio de Trabajo.



Pero no hubo acuerdo y el Ministerio de Defensa pidió 15 días más para presentar algo concreto: "Siguen las medidas de no despegues hasta la semana que viene según los comunicados emitidos", dijo a El País Gustavo Banfi, presidente de ACTAU.



La medida de no despegue tiene una duración de dos horas y está previsto que se aplique en dos turnos diarios hasta el domingo (salvo el sábado).



Comenzó hoy a las 0:00 horas, se repetirá a las 12:00 y afecta solo a despegues de vuelos comerciales o civiles.



Aquellos que estén programados dentro de los horarios en los que se implementa la medida deberán atrasarse hasta las horas en que se cumpla el servicio, aclaró Banfi.



El dirigente indicó además que la medida no afecta a los vuelos de carácter humanitario o sanitario, de búsqueda y rescate, en emergencia o vuelos de Estado , así como a los aterrizajes.

RELACIONADAS Los controladores aéreos no atienden despegues y afectan vuelos en los aeropuertos By EL PAIS Los controladores aéreos no atienden despegues y afectan vuelos en los aeropuertos Los controladores aéreos no atienden despegues y afectan vuelos en los aeropuertos By EL PAIS Los controladores aéreos no atienden despegues y afectan vuelos en los aeropuertos Los controladores aéreos no atienden despegues y afectan vuelos en los aeropuertos By EL PAIS Los controladores aéreos no atienden despegues y afectan vuelos en los aeropuertos Los controladores aéreos no atienden despegues y afectan vuelos en los aeropuertos By EL PAIS Los controladores aéreos no atienden despegues y afectan vuelos en los aeropuertos Los controladores aéreos no atienden despegues y afectan vuelos en los aeropuertos Controladores aéreos realizarán paro a partir del lunes y se afectarán los despegues By Irene Nuñez Controladores aéreos realizarán paro a partir del lunes y se afectarán los despegues Controladores aéreos realizarán paro a partir del lunes y se afectarán los despegues By Irene Nuñez Controladores aéreos realizarán paro a partir del lunes y se afectarán los despegues Controladores aéreos realizarán paro a partir del lunes y se afectarán los despegues By Irene Nuñez Controladores aéreos realizarán paro a partir del lunes y se afectarán los despegues Controladores aéreos realizarán paro a partir del lunes y se afectarán los despegues By Irene Nuñez Controladores aéreos realizarán paro a partir del lunes y se afectarán los despegues Controladores aéreos realizarán paro a partir del lunes y se afectarán los despegues