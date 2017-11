Un hombre mató a su expareja y a su hija de 8 años en Malvín Norte

Un hombre de 30 años mató a su expareja, una mujer de 28 años, y a su hija, una niña de 8 años.



Ocurrió en la pasada madrugada en una casa ubicada en la zona de Malvín Norte. Según informa Montevideo Portal, la hermana de la mujer había intentado comunicarse con ella durante todo el día, pero no lo había logrado. Intentó comunicarse también con el hombre, pero tampoco pudo. Entoces, decidió llamar a la Policía.



Algunos vecinos dijeron a los agentes que llegaron al lugar que habían escuchado gritos hacia las 3 de la madrugada: "Próximo a las tres de la mañana se escuchó una fuerte discusión, y de pronto silencio", contaron. Y dijeron que las peleas y discusiones entre la pareja eran frecuentes.



La hermana de la víctima dijo que la mujer sufría violencia doméstica, pero que nunca había realizado denuncia policial. Si bien la pareja estaba separada, aún vivían en la misma casa porque se habían puesto de acuerdo en que cuando el hombre consiguiera otro lugar donde vivir se iría.



Fuentes de la investigación dijeron a Montevideo Portal que la mujer había recibido cortes en el cuello y que la niña fue asfixiada. El hombre se ahorcó.



Hasta ayer, Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, en el 2017 eran 25 las muertes por femicidio en nuestro país, producto de situaciones de violencia de género sobre mujeres, niñas y niños. En pocas horas, el número se elevó a 27.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Para tener en cuenta.

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.



Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.



• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.



• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.



• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.



• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.



• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.



• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo



• Cambiar las rutinas si te persiguen.



• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.