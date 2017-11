Fue atacado por un gavilán mientras caminaba por el parque de Villa Biarritz

Un hombre se dirigía caminando a su trabajo cuando al cruzar el Parque Villa Biarritz, en la esquina de Leyenda Patria e Hidalgo, sintió un fuerte golpe en la cabeza.



“En el momento no entendía nada. No sabía si había sido un pelotazo, una piedra o si me habían pegado con un palo para robarme, pero cuando me di vuelta vi que no había nadie atrás”, narró Pablo Rotkier.



Por unos segundo quedó desconcertado y al tocarse la cabeza se dio cuenta de que le sangraba. “Una persona se me acercó y me dijo que había visto todo lo que me había pasado. Que lo que me había golpeado era un ave, pero no una paloma, sino un ave grande y que luego se había ido volando hacia un árbol que hay en el parque”, explicó la víctima.

Enseguida supuso que se trataba de un gavilán, las aves que suelen colocarse en algunos espacios públicos para ahuyentar a las palomas. Las garras del animal le quedaron marcadas en la cabeza. “El raspón fue superficial pero lo peor fue el golpe; me quedó un chichón y estuve toda la tarde con mucho dolor de cabeza”, contó.



El hecho, según Rotkier ocurrió a 20 metros de donde están ubicadas las hamacas para niños.



“¿Y si hubiese atacado a un niño? Señores de la IMM estamos eliminando palomas y metiendo aves rapaces en ciudad. ¡Hay que planificar de forma mas inteligente lo que se hace! ¡Este golpe a un niño hubiese sido grave!”, se quejó el hombre es su Facebook.



“Mis hijos van a jugar a ese parque y lo que me da más miedo es que un día ataquen a un niño”, agregó.



El hombre volvió al lugar al día siguiente y divisó al ave en el mismo árbol al que había volado cuando lo atacó. Comprobó que se trataba efectivamente de un gavilán.