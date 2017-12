Un hombre asesinó de disparo a una mujer en pub de Dolores

La comunidad de Dolores amaneció ayer consternada por un crimen en un pub céntrico de la ciudad. Un hombre de 62 años mató de un disparo a una joven de 32 con quien mantendría una relación extramatrimonial. La fiscal Adriana Sampayo encabeza la investigación para determinar lo sucedido.

El hecho se registró sobre las 4 de la madrugada en el local Luna Pub de Artigas y Gadea. La joven, de iniciales M.N.B.D, estaba divirtiéndose con un grupo de amigos cuando fue sorprendida por el hombre, que vive en Mercedes, y viajaba periódicamente para encontrarse con la mujer.

Ingresó en su vehículo al estacionamiento privado del local y la sacó a la fuerza apuntándole con un arma de fuego ante la mirada de los testigos que ya fueron citados por la fiscal. La información extraoficial da cuenta que cerca de la puerta le exigió que le mostrara el celular y cuando la joven bajó la cabeza, el individuo de iniciales M.M le disparó con un revolver calibre 38 en la frente. La víctima era madre de una adolescente de 14 años y una niña de 7.

El homicida ingresó nuevamente al pub y comenzó a efectuar varios disparos. Pocos segundos después llegó la Policía, lo redujo y quedó detenido a disposición judicial.

Testigos.

Dos jóvenes que estuvieron en el pub manifestaron estar conmocionados por lo ocurrido. "Ella vivía a media cuadra de mi casa, cerca del molino Cadol. Un amigo me contó que cuando vio que la sacaban a la fuerza, salió a ver qué pasaba y le preguntó: ¿Qué estás haciendo?". Además, escuchó: "Esta no me va a joder más". La joven estaba tendida en la vereda y el testigo, al ver la situación, volvió a ingresar en el local. En esos instantes, escuchó un disparo que creyó que le habían tirado a él. El hombre intentó ocultarse entre la gente. Poco después llegó la policía. Los jóvenes que contaron estos detalles y prefirieron no identificarse por miedo a represalias.

Rosa, una vecina que vive en frente al pub, indicó que no se enteraron de la tragedia hasta las primeras horas de ayer. "Sentimos bochinche, como siempre, ruido de motos, pero nunca los disparos. Cuando nos levantamos nos enteramos de lo que había pasado" expresó la vecina.

Cifras alarmantes.

El 68.6% de los conflictos que desencadenan denuncias por violencia doméstica son por parejas o exparejas con vínculo sexual, según datos oficiales.

En lo que va del año ya son 28 los femicidios. El último había ocurrido el fin de semana pasado cuando un hombre de 30 años mató a su expareja, una mujer de 28 años, y a su hija, una niña de 8.

A principios de octubre, el Parlamento sancionó un proyecto de ley, que modificó los artículos 311 y 312 del Código Penal, en los que se introdujo el femicidio como figura especialmente agravada de homicidio a una mujer por su condición de género. Las penas son de hasta 30 años de cárcel.