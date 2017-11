Hombre de 53 años murió tras ser atacado por tres perros en una zona cercana a Melo

Un hombre de 53 años falleció tras ser atacado por por tres perros a 13 kilómetros de la ciudad de Melo, en el camino a la toma de OSE. La víctima fue identificada como Miguel Amaro, quien circulaba en moto por el lugar de los hechos.



Un ciclista que pasaba por el lugar presenció el ataque. Se trata de Javier Balado, quien se encontró con la víctima tirada del otro lado del alambrado mientras era atacado por los animales.



“Le grité a los perros que lo dejaran, le pregunté al hombre si estaba bien pero no me contestó. Lo único que hacía era tratar de patear a los perros, cuando se levantaba volvían atacarlo”, narró el testigo a El País.



Cuando se acercaba a prestarle auxilio al hombre, los animales lo atacaban a él, contó. “Corrí hacia una casa que hay enfrente pero no había nadie y llamé a la Policía; los perros lo seguían atacando”, afirmó.



Pasaron 10 minutos y llegaron los efectivos policiales que tuvieron que disparar al aire para espantar a los perros y así liberar al hombre.



Balado dijo que la víctima fue trasladada con vida. Cerca de la hora 19:30 de hoy el hombre dejó de existir en la emergencia del Hospital de Melo, según fuentes médicas. Los dueños de los perros fueron ubicados por la Policía y vienen siendo indagados en la seccional 11.