Heber al FA: que irregularidades de jerarcas no hagan la "ridiculez" de una competencia

El presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Luis Alberto Heber, sostuvo esta mañana que el haber tenido que que enviar a la Comisión de Ética del partido el caso Bascou "no nos deja bien frente a la opinión pública" y pidió al Frente Amplio no hacer de los casos de jerarcas acusados de irregularidades "la ridiculez de una competencia".



En declaraciones al programa inicio de jornada de Radio Carve, Heber manifestó que los procedimientos llevados a cabo por el Partido Nacional y el Frente Amplio en los casos del intendente de Soriano, Agustín Bascou, y el exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, "son notoriamente distintos en un partido y en otro".



Luego de publicado el comunicado del directorio blanco sobre el caso Bascou en el que se informa que se decidió observar al jefe departamental, desde filas del Frente Amplio surgieron críticas por la decisión tomada en función del informe de la Comisión de Ética.



El director del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta, escribió en Twitter que la resolución de los nacionalistas "no dió la talla" y afirmó que ni Luis Lacalle Pou ni Jorge Larrañaga "ubicaron la vara donde la puso el Frente Amplio" con el caso Sendic.

En este sentido también se manifestó el diputado del MPP Sebastián Sabini, quien afirmó que "los campeones mundiales de la ética se quedaron cortos, no clasifican al mundial, digamos".



También se pronunció al respecto el diputado comunista Gerardo Núñez, quien escribió: "El PN solo 'apercibió' a Bascou quien se compró a sí mismo x cifras millonarias con dineros públicos. Háblame de conflicto de intereses".

Hoy también se sumó Marcos Otheguy quien acusó al Partido Nacional de tener ética "para afuera".

Heber señaló que "la renuncia de Sendic justamente lo que evita es que el Plenario trate el informe del Tribunal de Conducta Política, donde se sugería que no se le diera el lema para poder ser candidato".



En este sentido, también valoró que "nadie terminó descalificando a la Comisión de Ética", algo que sí sucedió con las duras críticas de los representantes de la Lista 711, que lidera Sendic, tras conocerse el informe del TCP.



El presidente del directorio blanco también se cuestionó "a razón de qué salen a hablar de un proceso que el PN hizo en función de sus normas" si "cuando se trató el tema en el FA no se intervino en el tema del procedimiento".



"En el FA el Plenario no trató el tema, la renuncia evitó tratarlo, y tampoco enviaron a (Fernando) Calloia y a (Fernando) Lorenzo. Si quieren hablar y hacemos de esto la ridiculez de hacer una competencia de cómo cada uno trata de alguna manera a la gente que inquiere en conductas, me parece un gran error, que es lo que hace la gente pequeña en estas cosas", concluyó el senador.



Sobre los pasos a seguir con el caso Bascou, Heber dijo que el informe de la Comisión "habla de que no hay ilegalidades" en el accionar del intendente de Soriano, y que "el apercibimiento que hace el directorio es duro", ya que "deja al señor intendente en una situación comprometida con el PN, porque el PN dice que 'considera injusto y rechazable que la falta de cuidado en el manejo de la cosa pública perjudique el buen nombre y las mejores tradiciones del PN'".