Heber a Mercedes por Bascou

A instancias de la departamental nacionalista del departamento de Soriano, el presidente del Directorio blanco, Luis Alberto Heber, y probablemente dos integrantes más del cuerpo irán hoy a Mercedes a analizar la situación del intendente Agustín Bascou. El jerarca fue apercibido por el partido y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) lo cuestionó duramente por permitir que vehículos de la comuna cargaran combustible en sus estaciones de servicio.

Fuentes blancas dijeron a El País que el sector Todos que responde al senador Luis Lacalle Pou quisiera decidir mañana mismo, cuando se reúna el Directorio en Montevideo, la suspensión de militancia a Bascou. Lacalle Pou sostuvo siempre, incluso antes de que se expidiera la Comisión de Ética blanca sobre el tema, que Bascou debía dar un paso al costado, algo que el jefe comunal ha descartado de plano. Otros dirigentes nacionalistas serían más proclives a que se vuelva a pedir un informe a la Comisión de Ética. Algunos dirigentes de Alianza Nacional (sector del senador Jorge Larrañaga, del que se desvinculó Bascou) no quieren ser percibidos como que estuvieran en una posición de defensa "irrestricta" del intendente que implique desconocer la contundencia del dictamen de la Jutep.

Luego de que se difundiera el pronunciamiento de la Jutep, que sostenía que Bascou había incurrido en apartamientos legales, Larrañaga tuvo una larga conversación con Bascou tras la cual este envió una carta con la que se desvinculaba de Alianza Nacional. En ella decía que "no doy un paso al costado por controversias con tu conducción, todo lo contrario; me desvinculo porque no quiero que la evaluación de mi accionar por parte de diferentes actores te perjudique". Larrañaga señaló que mantendrá en reserva la conversación que tuvo con Bascou.