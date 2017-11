"No hay una privatización del agua"

1 - ¿Qué dice a quienes sostienen que se privatiza el agua con esta ley como creen algunas organizaciones ambientalistas?

No hay privatización porque el recurso agua es de carácter público. Se requiere desde el Código de aguas de 1979 que para cualquier toma de agua que pretendas hacer, para cualquier cultivo, se deben tener permisos que otorga el Estado, que antes daba Hidrografía y ahora los da Dinagua. Esos permisos son personales, intransferibles, caducables y revocables en cualquier momento. Esto no es una canilla que se abre y si tú no me gustás se cierra.

2 - Se objeta que el artículo 12 de la ley de riego permite invertir a capitales extranjeros que pueden no estar vinculados al agro

Se estableció que en las sociedades de riego el capital no podrá tener carácter controlante. En lo particular estaba en desacuerdo. Pero era preferible eso a que no saliera nada. La idea mía era que hubiera una participación sin límites, abierta a la inversión que sería bienvenida en el sector. Introdujimos, pensando en el capital nacional, que se puedan incorporar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y se aceptó.

3 - ¿Qué aspectos se deberían incorporar a la ley de riego para asegurar que sea efectiva y se extienda esa herramienta?

Hay un tema tributario que si no se arregla hacia futuro va a causar una concentración de los sistemas de riego en gente económicamente poderosa en el agro, porque el mecanismo de deducciones tributarias solamente está pensando para los que tributan IRAE, no para los que tributan el Imeba, que son los medianos y pequeños, el 75%. Debería generarse alguna medida de apoyo a la generación eléctrica del sistema de riego que suponga una exoneración.