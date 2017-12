Hay una nueva propuesta para destrabar el diferendo en el Frente por los cincuentones

El Partido Socialista propuso una nueva alternativa para destrabar el diferendo interno del Frente Amplio por la solución a los cincuentones.



El astorismo había planteado que del cálculo de jubilación al final de la vida laboral se quite un 20%. Los socialistas propusieron que esa quita sea de 10%, es decir reducir a la mitad la rebaja.



Sin embargo este planteo aun está siendo estudiado y no han alcanzado a un acuerdo.



A su vez los legisladores del Partido Socialista proponen bajar las comisiones que reciben las AFAP.



En donde sí parece haber acuerdo es que la decisión de cambiar del sistema sea tomada al final de la vida laboral. Esto es planteado por el Frente Liber Seregni, aceptado por el MPP y los socialistas.



Astori agrava la crisis interna en el FA.

Desde que volvió la democracia nunca un ministro de Economía dejó de participar del foro que organiza todos lo años la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).



El motivo formal que Danilo Astori dio para no hacerlo del que ocurriría el 14 de diciembre fue "acumulación imprevista de tareas", pero la realidad es que es el protagonista de una de las más grandes crisis que le tocó vivir al Frente Amplio. Su continuidad en el cargo depende de que no se vote como está el proyecto de ley para los cincuentones y si se considera igual en Diputados, renuncia, asume como senador y no lo vota.



La renuncia sobrevuela y es un escenario posible si la bancada oficialista no hace caso a la advertencia de no gastar US$ 3.700 millones en el pago a cincuentones.



"El gobierno tiene que corregir el error producto del cálculo que se hizo", señaló una fuente astorista consultada por El País en referencia a los US$ 2.500 millones que había calculado primero el Banco de Previsión Social (BPS).



Fuentes del equipo económico dijeron a El País que "no hay ninguna decisión tomada" y aunque admitieron que "es un momento complejo", dijeron que "se está trabajando para alcanzar una salida". "Habrá que ver cómo evolucionan las cosas en las próximas horas o días", resumieron.