Grupos de AEBU critican ocupación

El largo conflicto en el Banco República (BROU) impulsado por los sectores más radicales del sindicato bancario (AEBU) que se oponen a la reestructura de la institución tal como está planteada, se prolonga y en la dividida interna del gremio se escuchan voces que llaman a la moderación.

Leonardo Batalla, secretario por el Interior e integrante de la lista 17 que tiene dos integrantes en el Consejo de Banca Oficial, dijo a El País que la ocupación de la sucursal del Mercado Modelo corre riesgo de ser "más efectista que efectiva", y reconoció que la situación planteada está "trancada" y "es compleja". Batalla avisó que su lista no está dispuesta a acompañar medidas que afecten la atención del público. "Nunca vamos a hacer declaraciones en contra del conflicto pero sí es claro que cualquier conflicto, cualquier medida de lucha, tiene que dedicarse a construir una alternativa, una salida. Si vamos a un ámbito de negociación y los planteos son estancos, es muy difícil superar la etapa", reflexionó Batalla.

El sindicalista también opinó que "hace falta más participación de la gente en general". "Hay una cantidad importante de más de 2.000 compañeros que no están participando y que tienen que hacerse parte de este conflicto. Por eso planteamos sistemáticamente la realización de medidas que involucren a la mayor cantidad de compañeros. Si no destrabamos esta situación, mucho menos vamos a poder discutir el negocio del banco, el rol del BROU. Queremos que entre mucho más personal joven. Pero estamos en un proceso que en algún momento se tiene que decantar. Necesitamos una posición mucho más clara de la organización sindical sobre cuáles son los elementos que queremos negociar", agregó.

En la última Junta de Delegados, la lista 17 presentó un documento en el que señala que "no se sale de esto con una escalada sin fin, atrincherándonos hasta el final… No estamos construyendo una epopeya". "Es necesario trabajar una salida con garantías, que nos permita transitar la etapa como sujetos activos de los procesos de cambios que estamos viviendo. Tampoco se sale dejando hacer para llevar al gremio al precipicio. No compartimos la política del desgaste para después pasar a cobrar. Nunca adscribimos a esa política, porque el que pierde es el sindicato. Por eso, vamos a comprometer nuestro esfuerzo para construir una salida, le guste a quien le guste", señala.

"Como trabajadores debemos cuidar y valorar lo conquistado. Sería una irresponsabilidad mayúscula no reconocerlo y dejarnos llevar por la bronca —que por cierto nosotros también tenemos con algunos personajes del banco— para terminar acumulando hacia los sectores más reaccionarios de la sociedad", agrega en otro pasaje el documento.

La lista 17 insiste en que se reinstale un ámbito tripartito de negociación que por ahora no está planteado.

Para Batalla, también es necesario que el Directorio del banco "reconozca que las cosas se hicieron mal". "Cuando vas a un proceso de reestructura y de modificación tan grande de un banco con la importancia que tiene el BROU a nivel nacional, tiene que pasar por un proceso de discusión anterior al que realmente tuvimos", consideró.

Las ocupaciones que se resuelvan en el futuro deberán ocurrir en el marco de paros concretos. "Tenemos que ver cómo discutimos temas mucho más profundos. Cuanto más tiempo pase, las situaciones son más complejas", advirtió.

Darío pérez es muy crítico El presidente del Banco República, Jorge Polgar, estuvo el viernes reunido tres horas con la bancada y el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio ante los que negó que esté en curso un proceso de privatización. El sector Liga Federal Frenteamplista del diputado Darío Pérez, de Maldonado, se ha mostrado muy crítico con la reestructura en marcha.

Fuerte incidencia radical

El presidente del Banco República (BROU), Jorge Polgar, fuertemente cuestionado por AEBU en las últimas semanas, sostiene que los cambios en curso en la institución no son propiamente una reestructura porque no llevarán a la reducción de personal.

El consejo del sector de la banca oficial de AEBU resolvió la semana pasada por mayoría mantener la ocupación de la agencia Mercado Modelo que comenzó el pasado 27 de octubre. El Directorio decidió el cierre de esta oficina a partir del pasado 1 de noviembre para fusionarla con la Agencia Unión. La mayoría radical del consejo, dominado por la lista 8107555 y presidido por el militante del Partido de los Trabajadores, Matías Arbizu, cuestiona fuertemente las fusiones de agencias en Montevideo y la disminución de los días de atención en algunas sucursales del interior. De hecho, estuvo ocupada la sucursal de José Enrique Rodó, una de las oficinas en esa situación. Según Polgar, ninguna de las medidas planteadas va a afectar a los clientes de la institución estatal, y aseguró que tiene "flexibilidad" para llegar a una solución al conflicto.